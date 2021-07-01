Подростковое искусство обсудят в Центре Вознесенского

© Центр Вознесенского

7 июля в Центре Вознесенского в Москве состоится дискуссия «Рефлексия и перспективы», посвященная феномену подросткового искусства и новым форматам художественного образования для подростков. Дискуссия входит в программу выставки «Вовремя быть» школы «Каскад. Проект как метод».

Начало в 19:30, бесплатная регистрация — здесь.

Участники дискуссии:

Анна Трапкова, директор Музея Москвы;

Валентин Дьяконов, куратор Музея современного искусства «Гараж»;

Лара Бобкова, заместитель директора по развитию Государственной Третьяковской Галереи;

Екатерина Крылова, независимый куратор и исследователь, куратор мастерской «Современные кураторские практики» в проекте «Каскад»;

Ганна Зубкова, художник, куратор мастерской «МИГ МИР» в проекте «Каскад».



Модератор — Дмитрий Хворостов, куратор выставочных программ Центра Вознесенского.

«Каскад. Проект как метод» — независимый образовательный проект, участники которого обучаются современному искусству вместе с кураторами, художниками и тьюторами. Ежегодным итогом «Каскада» становится масштабная выставка-фестиваль, в этом году она прошла на двух московских площадках. Дискуссия «Рефлексия и перспективы» — повод подвести итог выставкам «Вовремя быть» в Центре Вознесенского и «Слишком много свободы» в Музее Москвы.

Участники дискуссии обсудят качество выставочных проектов, экспозиционные решения, работы художников, образовательные особенности «Каскада», перспективы и будущее проекта. Продолжат ли его выпускники заниматься искусством? И смогут ли применить полученные знания в других сферах жизни? Можно ли говорить о подростковом искусстве как особом культурном феномене или оно является только ученической практикой?







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