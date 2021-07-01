Подростковое искусство обсудят в Центре Вознесенского

Непокой, неволя
Раздражающая противоречивость и спирали российской истории на альбоме Shortparis «Яблонный сад»1 июля 20214277
7 июля в Центре Вознесенского в Москве состоится дискуссия «Рефлексия и перспективы», посвященная феномену подросткового искусства и новым форматам художественного образования для подростков. Дискуссия входит в программу выставки «Вовремя быть» школы «Каскад. Проект как метод».
Начало в 19:30, бесплатная регистрация — здесь.
Участники дискуссии:
Модератор — Дмитрий Хворостов, куратор выставочных программ Центра Вознесенского.
«Каскад. Проект как метод» — независимый образовательный проект, участники которого обучаются современному искусству вместе с кураторами, художниками и тьюторами. Ежегодным итогом «Каскада» становится масштабная выставка-фестиваль, в этом году она прошла на двух московских площадках. Дискуссия «Рефлексия и перспективы» — повод подвести итог выставкам «Вовремя быть» в Центре Вознесенского и «Слишком много свободы» в Музее Москвы.
Участники дискуссии обсудят качество выставочных проектов, экспозиционные решения, работы художников, образовательные особенности «Каскада», перспективы и будущее проекта. Продолжат ли его выпускники заниматься искусством? И смогут ли применить полученные знания в других сферах жизни? Можно ли говорить о подростковом искусстве как особом культурном феномене или оно является только ученической практикой?
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:35В петербургском «Манеже» пройдет выставка Recycle Group
16:30Швейцарские и российские культурные проекты обменяются опытом работы во время пандемии
14:23Подростковое искусство обсудят в Центре Вознесенского
13:27«Безумные дни» начинаются в Екатеринбурге
13:02Музей Москвы запускает проект «Москва без окраин»
11:44Объявлена музыкальная программа «Архстояния»
10:23Фестиваль Fields перенесли на 2022 год
1 июля 2021
17:42Объявлены даты и тема второго фестиваля «48 часов Новосибирск»
16:45В НИУ ВШЭ сменится ректорВсе новости
Раздражающая противоречивость и спирали российской истории на альбоме Shortparis «Яблонный сад»1 июля 20214277
Дмитрий Матвиенко — победитель Международного конкурса дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене1 июля 20212006
Герайнт Рис рассказывает, как снял фильм о жизни и работе Виктории Ломаско30 июня 20212182
Наталия Бакши описывает мир большого швейцарского писателя и объясняет, почему его философские драмы и детективы нужны в теперешнем мире, сошедшем с колес30 июня 20213046
Гений музыкальной сказки — о своих знаменитых работах и малоизвестных, о помощи Таривердиева, советах Данелии и тайнах мастерства30 июня 20212738
«ВолгаФест» глазами Евгении Гершкович29 июня 20212679
«Иоланта» Марата Гацалова в Перми29 июня 20212835
Экономика ката, спецоперация Ярузельского и очередной приговор антропоцену29 июня 20212518
Русский миф в новом российском искусстве28 июня 20214136
Музыкант и медиахудожник Сергей Касич вспоминает свою встречу с изобретателем и композитором Питером Зиновьевым — человеком, изменившим электронную музыку28 июня 20213406
Из книги Глеба Морева «Осип Мандельштам: фрагменты литературной биографии»28 июня 20214703
Круглый стол о книжном сериале Евгении Некрасовой «Кожа»28 июня 20213431