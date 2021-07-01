Объявлена музыкальная программа «Архстояния»

© Предоставлено пресс-службой фестиваля «Архстояние»

Mujuice, Kymatic, Миша Мищенко и другие артисты примут участие в музыкальной программе международного фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние».

Как сообщает прессс-служба «Архстояния», концерты программы пройдут с 23 по 25 июля. На основной сцене фестиваля состоятся выступления Mujuice и Kymatic, в поле у «Ротонды» выступят Миша Мищенко, Ксения Федорова, Кирилл Широков и Дмитрий Баталов, на сцене «100 костров» — «Синекдоха Монток», традиционный танцпол Leveldva Chillrave организует команда московского музыкального лейбла Leveldva.

Фестиваль «Архстояние» будет проходить с 23 по 25 июля в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Тема этого года — «Личное». Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов представит проект «Русское идеальное», художник Владимир Наседкин при поддержке Музея AZ — «Пьяный забор».

Также на «Архстоянии» появится работа победителей открытого конкурса — Василисы Прокопчук и Евгения Брагина. Жюри выбрало их проект «Непроходимая чаща» из 250 заявок со всего мира.

Участниками параллельной программы фестиваля станут художники Ирина Корина, Елена Ковылина и Георгий Острецов. Кроме того, организаторы готовят аудио-променад, лекторий, инсталляции художников, кочующих по парку, и однодневный перформанс «Рисуем лично».

Полная программа фестиваля «Архстояние: Личное» будет объявлена дополнительно. Узнать подробности и купить билеты можно на его сайте «Архстояния».







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