Первый советский полнометражный цветной фильм покажут в «Иллюзионе»

© Госфильмофонд России

3 июля в кинотеатре «Иллюзион» в Москве состоится специальный показ первого советского полнометражного цветного фильма «Груня Корнакова» («Соловей-Соловушко»), снятого Николаем Экком двухцветным виражным способом в 1936 году.

Начало в 16:30, билеты продаются на сайте кинотеатра «Иллюзион».

Фильм представит киновед, заместитель руководителя Отдела биофильмографии и международных связей Госфильмофонда России Алиса Насртдинова.

Показ приурочен к юбилею выхода первого советского цветного фильма: его премьера состоялась 85 лет назад, 11 июня 1936 года в московском кинотеатре «Художественный».

Фильм «Груня Корнакова» рассказывает о бунте работниц большого фарфорового завода в дореволюционной России. Съемка велась методом «бипак» на две кинопленки, сложенные эмульсиями — технология, разработанная энтузиастом кинооператором Федором Проворовым, аналогичная американскому процессу «Синеколор».

Негатив цветного фильма не сохранился, из 60 напечатанных цветных фильмокопий осталась лишь одна. Из-за того, что она напечатана на легковоспламеняемой нитро-основе, показ этой копии невозможен, поэтому в «Иллюзионе» будет демонстрироваться цифровая копия, созданная Госфильмофондом России.







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