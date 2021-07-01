Первый советский полнометражный цветной фильм покажут в «Иллюзионе»

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3 июля в кинотеатре «Иллюзион» в Москве состоится специальный показ первого советского полнометражного цветного фильма «Груня Корнакова» («Соловей-Соловушко»), снятого Николаем Экком двухцветным виражным способом в 1936 году.
Начало в 16:30, билеты продаются на сайте кинотеатра «Иллюзион».
Фильм представит киновед, заместитель руководителя Отдела биофильмографии и международных связей Госфильмофонда России Алиса Насртдинова.
Показ приурочен к юбилею выхода первого советского цветного фильма: его премьера состоялась 85 лет назад, 11 июня 1936 года в московском кинотеатре «Художественный».
Фильм «Груня Корнакова» рассказывает о бунте работниц большого фарфорового завода в дореволюционной России. Съемка велась методом «бипак» на две кинопленки, сложенные эмульсиями — технология, разработанная энтузиастом кинооператором Федором Проворовым, аналогичная американскому процессу «Синеколор».
Негатив цветного фильма не сохранился, из 60 напечатанных цветных фильмокопий осталась лишь одна. Из-за того, что она напечатана на легковоспламеняемой нитро-основе, показ этой копии невозможен, поэтому в «Иллюзионе» будет демонстрироваться цифровая копия, созданная Госфильмофондом России.
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