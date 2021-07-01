Журнал «Сеанс» объявил конкурс рецензий на современные российские мультфильмы

Любой желающий может принять участие в конкурсе рецензий на современные российские мультфильмы, который проводит журнал «Сеанс».

Второй год в журнале «Сеанс» существует рубрика «Высшие формы», которая знакомит читателя с мультфильмами последних лет и их авторами.

«Теперь мы хотим предоставить слово и зрителям, — сообщают организаторы конкурса в фейсбуке «Сеанса». — Напишите о наиболее интересных для вас мультфильмах. Что в них вас удивило? Какие вызвало вопросы? Какие элементы фильма показались наиболее примечательными?»

Рецензии принимаются по адресу seance.animation@gmail.com.

Лучшие тексты будут опубликованы в специальном выпуске рубрики «Высшие формы», а в конце года редакция журнала вручит приз автору самого интересного очерка.







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