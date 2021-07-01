Фонд Михаила Прохорова везет в Красноярск фестиваль «Театральный синдром»

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Спектакли театров Петербурга, Москвы и Новосибирска будут представлены с 23 августа по 5 сентября на сцене Драматического театра имени А.С. Пушкина в Красноярске на ежегодном фестивале «Театральный синдром», который организует Благотворительный фонд Михаила Прохорова.
Фестиваль откроет спектакль «Ревизор» театра «Суббота» (Петербург). События пьесы происходят в современном мире, где городничий и чиновники превращаются в областного административного начальника и его банду «братков», а в роли фальшивого петербургского чиновника оказывается развязный московский хипстер. Гоголевская комедия, перемещенная в современность, наполняет новым смыслом классический вопрос: «Русь, куда ж несешься ты?».
Театр «Красный факел» (Новосибирк) представит спектакль «Дети солнца». Режиссер Тимофей Кулябин переносит действие пьесы Максима Горького почти на сто лет вперед — в канун 2000 года, когда людьми овладевают настроения, близкие по духу их предшественникам: тревожность и ожидание апокалиптических событий.
Театр наций (Москва) покажет в Красноярске свою самую громкую премьеру сезона — спектакль «Горбачев». Новая постановка режиссера Алвиса Херманиса состоит из маленьких пронзительных историй о жизни четы Горбачевых. На сцене всего два героя: Михаил Сергеевич — Евгений Миронов и Раиса Максимовна — Чулпан Хаматова.
Также Театр Наций представит дебютный спектакль кинорежиссера Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин». Зрители увидят кукол, говорящих голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной.
Завершит фестиваль интерактивный спектакль для детей «Осторожно, эльфы!» — детективная история, созданная лауреатами «Золотой маски» Марией Литвиновой и Вячеславом Игнатовым. Внезапно пропала девочка, и, кажется, в этом замешаны опасные эльфы. Они действуют осторожно и стараются оставаться незамеченными: рассказывают ребятам удивительные истории и погружают в мир фантазий, выбраться из которого невероятно сложно. Чтобы разгадать непростую тайну исчезновения девочки, найти все улики и допросить свидетелей, специалистам-эльфологам обязательно потребуется помощь юных зрителей-детективов, которые выступят в роли поисковой группы.
Подробная программа фестиваля «Театральный синдром — 2021» опубликована на его сайте.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Красноярского края и Администрации города Красноярска
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