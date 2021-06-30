Отреставрированный фильм «Кин-дза-дза!» выходит в повторный прокат

© «Арткино»

1 июля на экранах кинотеатров объединенной киносети «Формула Кино / Синема Парк» начнется повторный прокат отреставрированной версии фантастической трагикомедии Георгия Данелии «Кин-дза-дза!».

«Дистрибьюторская компания "Арткино" при поддержке киноконцерна "Мосфильм" выпускает в повторный прокат культовую комедию "Кин-дза-дза!" выдающегося кинорежиссера Георгия Данелии к 35-летию фильма и после полной цифровой реставрации изображения и звука», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы сети «Формула Кино / Синема Парк».

Гостей сеансов ожидают дополнительные материалы с рассказом об истории создания фильма, отметили в пресс-службе.

Сегодня, 30 июня, в московском кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» состоится премьерный показ отреставрированной картины, участие в обсуждении примут вдова режиссера Галина Данелия и сорежиссер мультфильма Данелии «Ку! Кин-дза-дза» Татьяна Ильина. Модератор дискуссии — президент всероссийского фестиваля «Арткино», режиссер Сергей Тютин — также представит новый документальный фильм «Как создавался шедевр» о съемках фильма «Кин-дза-дза!».

Как сообщает сайт сети «Формула Кино / Синема Парк», до 2 июня специальные показы с обсуждением картины также будут проходить в Белгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Перми, Петербурге, Саратове, Сочи, Рязани, Тюмени, Ульяновске, Уфе и Челябинске.

«Кин-дза-дза!» (СССР, 1986)

Режиссер: Георгий Данелия

Авторы сценария: Резо Габриадзе, Георгий Данелия

В главных ролях: Станислав Любшин, Евгений Леонов, Юрий Яковлев, Леван Габриадзе

Оператор: Павел Лебешев

Композитор: Гия Канчели



Синопсис: Герои фильма случайно оказываются на планете Плюк, жители которой внешне похожи на людей, умеют читать мысли, но говорят на непонятном языке.





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