В Москве откроется выставка, посвященная уральскому року

© Сергей Бабенко

9 июля в «Галерее 30/7» в центре Москвы откроется выставка «40 лет уральского рока: от Кормильцева до Кормильцева».

В основе экспозиции архивы Свердловского рок-клуба, уникальная коллекция писателя Александра Кушнира, а также предметы, принадлежащие кинорежиссеру и фотохудожнику Олегу Раковичу, дизайнеру Александру Коротичу, поэту Николая Соляника и другим известным екатеринбуржцам.

Среди экспонатов печатная машинка, стационарный телефон и акустическая гитара Ильи Кормильцева, раритетные фото с ранних выступлений групп «Урфин Джюс», «ЧайФ» и «Наутилус Помпилиус», свердловская самиздатовская рок-пресса и стенгазета «Архитектор», музыкальные инструменты и даже «кусочек пола» легендарного ДК Свердлова.

На выставке в «Галерее 30/7» впервые в Москве можно будет увидеть 16-мм кинокамеру «Красногорск-2» Владимира Хотиненко, которую осваивал начинающий режиссер Алексей Балабанов, оригинал рукописи песни «Осень» Александра Башлачева, манифест Свердловского рок-клуба, первые копии катушечных альбомов «Разлука» и «Невидимка» «Наутилуса», редкие видеосюжеты из жизни и быта уральских рокеров.

Александр Кушнир:

«Главная задача выставки — объяснить посетителям, каким образом зародился такой феномен как "уральский рок". В условиях закрытого города и полной изоляции от музыки "Аквариума", Майка и "Машины времени" гениальные провокаторы Кормильцев, Белкин, Пантыкин, Умецкий и Балабанов создали новый рок-н-ролльный мир, кардинально отличавшийся от многих достижений того времени. Испокон веков в послевоенном Свердловске любили и умели изобретать велосипед, и надо признать, что сермяжным рокерам удавалось сделать в самых разных отраслях — от звукозаписи и "поиска нового звука" до дизайна магнитоальбомов и концертных костюмов. Теперь мы сможем реанимировать эволюцию этого удивительного процесса, раскрыв тайны творчества полузабытых рок-групп "Каталог" и "Трек" и — до новейшей истории поколения "Курары" и "Сансары". Показательно, что эту волшебную лабораторию должны были нынче создавать и демонстрировать на Урале, но в итоге показывают в Москве. Как говорится, нет пророка в своем отечестве, поэтому — только для посвященных».

Посещение выставки по предварительной записи: +7 (499) 404 1212

Адрес «Галереи 30/7»: ул. Петровка, 30/7







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.