Новый номер журнала «Носорог» представят в Москве

14 июля в московской галерее «ГРАУНД Солянка» состоится презентация 16-го номера литературного журнала «Носорог», главная тема – личность и литература Гертруды Стайн.

Начало в 19:00, билеты (300&nbp;рублей) продаются на сайте галереи.

В программе презентации лекция поэта, переводчика, филолога и критика Ивана Соколова. Он рассмотрит поэтику «кубистических» стихотворений в прозе «Нежные пуговки» в ее взаимосвязи с культурой и историей модерна — неисчерпаемого источника вопросов к современности. Как читать, «если скорость открыта»?

Свою книгу парижанка из Окленда Гертруда Стайн начала писать еще в 1912 году во время путешествия по Испании и выпустила только через два года в малоизвестном и не слишком благонадежном нью-йоркском издательстве.

Этой маленькой книжке было суждено стать одним из первых провозвестников глобального авангарда — своего рода манифестом нового искусства, дразнящего и тревожащего читателей и по сей день. В домашнем пространстве трех главок («Объекты», «Еда» и «Комнаты») разворачиваются нешуточные баталии между словами и запечатлёнными в них переживаниями. Поэзия Гертруды строится одновременно на импульсах тотального опредмечивания повседневности и на сопротивлении любой рационализирующей стратегии. Сквозь позднеимпериалистический быт лирической героини, смакующей свои «кусочки кофе» и оплакивающей трагедию фарфорового сервиза, просвечивает настоящая драма сдвигов, отстранений и интенсивностей.

В «Носороге» №16 помимо «Объектов» Гертруды Стайн опубликованы тексты Кирилла Кобрина, Александры Петровой, Шэннон Картье Люси, Барретта Уоттона, Александра Ильянена, Виктора Багрова и Зиновия Зинника.







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