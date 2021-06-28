Новый номер журнала «Носорог» представят в Москве

Реапроприация символов из духа фантасмагории
Русский миф в новом российском искусстве28 июня 2021452
14 июля в московской галерее «ГРАУНД Солянка» состоится презентация 16-го номера литературного журнала «Носорог», главная тема – личность и литература Гертруды Стайн.
Начало в 19:00, билеты (300&nbp;рублей) продаются на сайте галереи.
В программе презентации лекция поэта, переводчика, филолога и критика Ивана Соколова. Он рассмотрит поэтику «кубистических» стихотворений в прозе «Нежные пуговки» в ее взаимосвязи с культурой и историей модерна — неисчерпаемого источника вопросов к современности. Как читать, «если скорость открыта»?
Свою книгу парижанка из Окленда Гертруда Стайн начала писать еще в 1912 году во время путешествия по Испании и выпустила только через два года в малоизвестном и не слишком благонадежном нью-йоркском издательстве.
Этой маленькой книжке было суждено стать одним из первых провозвестников глобального авангарда — своего рода манифестом нового искусства, дразнящего и тревожащего читателей и по сей день. В домашнем пространстве трех главок («Объекты», «Еда» и «Комнаты») разворачиваются нешуточные баталии между словами и запечатлёнными в них переживаниями. Поэзия Гертруды строится одновременно на импульсах тотального опредмечивания повседневности и на сопротивлении любой рационализирующей стратегии. Сквозь позднеимпериалистический быт лирической героини, смакующей свои «кусочки кофе» и оплакивающей трагедию фарфорового сервиза, просвечивает настоящая драма сдвигов, отстранений и интенсивностей.
В «Носороге» №16 помимо «Объектов» Гертруды Стайн опубликованы тексты Кирилла Кобрина, Александры Петровой, Шэннон Картье Люси, Барретта Уоттона, Александра Ильянена, Виктора Багрова и Зиновия Зинника.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:12Новый номер журнала «Носорог» представят в Москве
15:34В «Царицыно» пройдет Триеннале текстильного искусства и современного гобелена
13:31Фестиваль паблик-арта открылся в Норильске
11:08Названы победители фестиваля «Докер»
25 июня 2021
18:13Показы независимого кино США из коллекции Госфильмофонда пройдут в Парке Горького
17:42«АИГЕЛ» и Tequillajazz выступят на концерте в поддержку «Дикой мяты»
17:05Присуждены почетные «Оскары»
15:56«Песню чудовищного типа» покажут в музее «Гараж»Все новости
Русский миф в новом российском искусстве28 июня 2021452
Музыкант и медиахудожник Сергей Касич вспоминает свою встречу с изобретателем и композитором Питером Зиновьевым — человеком, изменившим электронную музыку28 июня 2021383
Из книги Глеба Морева «Осип Мандельштам: фрагменты литературной биографии»28 июня 2021535
Круглый стол о книжном сериале Евгении Некрасовой «Кожа»28 июня 2021676
«Первая freepop-группа в мире» представляет альбом, а также вспоминает Сергея Курехина и Дмитрия Пригова25 июня 20213436
Шура Буртин о карусели «Заря» — странном объекте, который этим летом способен ненадолго изменить вашу жизнь24 июня 20214345
Александр Чанцев о книге Ольги Балла «Библионавтика. Выписки из бортового журнала библиофага»24 июня 20213462
«Ничего этого не будет» Романа Михайлова в БДТ23 июня 20213673
Александр Чанцев читает предвирусный дневник Кирилла Кобрина22 июня 20215035
Год спустя после открытия Главного храма Вооруженных сил историк искусства Мария Дятлова проводит его новую ревизию22 июня 20216667
В Перми снова прошел Дягилевский фестиваль Курентзиса22 июня 20216093
Новый городской романс от необычной московской постпанк-группы21 июня 20215674