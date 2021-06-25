Показы независимого кино США из коллекции Госфильмофонда пройдут в Парке Горького

Кадр из фильма «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы © Госфильмофонд России

4 июля летний кинотеатр Garage Screen в Парке Горького в Москве продолжит пленочные кинопоказы в своей постоянной рубрике «Серебряные копии». В программе классика независимого американского кинематографа из коллекции Госфильмофонда России.

«С 35-мм пленки будут показаны фильмы, которые сыграли поворотную роль в развитии кино ("Лица" Джона Кассаветиса), стали общественным барометром своего времени ("Оружие из деревьев" Йонаса Мекаса, "Разговор" Фрэнсиса Форда Копполы) или обрели культовый статус среди зрителей ("Джерри" Гаса Ван Сента)», — говорится в сообщении сайт Музея современного искусства «Гараж».

Расписание:

4 июля — «Оружие из деревьев» (Guns of the Trees, США, 1962), реж. Йонас Мекас

11 июля — «Разговор» (The Conversation, США, 1974), реж. Фрэнсис Форд Коппола

18 июля — «Лица» (Faces, США, 1968), реж. Джон Кассаветис

25 июля — «Джерри» (Gerry, США, 2002), реж. Гас Ван Сент



Начало всех сеансов в 21:30.







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