Присуждены почетные «Оскары»

Одним из лауреатов почетных «Оскаров» стал актер Сэмюэл Л. Джексон © Arte Radiotelevisivo Argentino

24 июня Академия кинематографических искусств и наук США объявила обладателей почетных премий «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.

Как сообщает сайт Американской киноакадемии, лауреатами почетных «Оскаров» стали актеры Сэмюэл Л. Джексон, Элейн Мэй и Лив Ульман.

Премия имени Джина Хершолта присуждена Дэнни Гловеру — актеру и общественному деятелю, выступающему за экономическую справедливость и равный доступ к здравоохранению, послу доброй воли ЮНИСЕФ.

«Мы необычайно воодушевлены, представляя четырех лауреатов, оказывающих серьезное влияние на кино и общество, — цитирует «Профисинема» комментарий президента Американской киноакадемии Дэвида Рубина. — Сэм Джексон — культовая фигура, его органичная актерская работа неизменно находит отклик в сердцах зрителей по всему миру вне зависимости от их возраста. Элейн Мэй отличает смелый, бескомпромиссный подход к кинопроизводству. Лив Ульманн отважно обнажает все свои эмоции на экране и создает образы, потрясающие аудиторию до глубины души. Дэнни Гловер посвятил десятилетия защите справедливости и прав человека — его взгляды совпадают с убеждениями Академии, ведь мы тоже стремимся творить благо как на экране, так и за его пределами».

94-я церемония награждения лауреатов премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 15 января 2022 года.







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