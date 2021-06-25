«Песню чудовищного типа» покажут в музее «Гараж»

София аль-Мария. Песнь чудовищного типа. 2019 © Предоставлено художницей, Anna Lena Films (Париж) и Project Native Informant (Лондон)

5 июля в Музее современного искусства «Гараж» в Москве откроется выставка «Песня чудовищного типа» художницы, писательницы и режиссера Софии аль-Марии (Катар-США).

Как сообщает сайт музея «Гараж», эта выставка станет для художницы первой в России. Ранее ее персональные выставки проходили в Музее Уитни (Нью-Йорк), арт-центре The Third Line (Дубаи), галерее Тейт (Лондон) и на многих других площадках в разных странах мира.

«София аль-Мария получила известность как автор мемуаров "Девушка, которая упала на землю" (2012), истории о взрослении в двух очень разных культурах: бедуинской семье ее отца в Катаре и доме матери на Тихоокеанском северо-западе США. Вскоре после выхода книги аль-Мария переключилась на кино, видеоарт и инсталляции. Она создала множество работ на тему культурных и личных перемещений в контексте ускоренной модернизации обществ Персидского залива», — отмечают организаторы выставки.

Проект «Песня чудовищного типа» объединяет две работы: видеоинсталляцию «Корабль-матка» (2017), в которой происходит встреча с инопланетной жизнью в бесконечной тьме пустыни и видео «Песня чудовищного типа» (2019), снятое в элегантно руинированном корпусе Художественной школы Сент-Мартинс в Лондоне при участии режиссера Юмны Марван, актрисы Элизабет Пис и перформансиста Тоша Баско.

Выставка Софии аль-Марии «Песня чудовищного типа» в музее «Гараж» продлится до 15 августа.







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