ИРЛИ РАН проведет в Петербурге конференцию и фестиваль, посвященные творчеству Набокова

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С 28 июня по 5 июля в Петербурге пройдут ежегодная международная научная конференция «Набоковские чтения» и фестиваль «Набоковские дни», которые организует Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук.

Как сообщают организаторы, в этом году «Набоковские чтения» во второй раз проводятся в формате фестиваля с открытой трансляцией на YouTube-канале Пушкинского Дома, где помимо научной программы будут представлены мероприятия, которые привлекут всех, кого интересует творчество Владимира Набокова.

Фестиваль в 2021 году проводится с 28 июня по 5 июля на различных городских площадках и носит название «Набоковских дней в Петербурге».

В программе «Набоковских дней» презентация сборника «Молчание любви» и лекция автора предисловия к книге, поэта и переводчика Валерия Шубинского «Как читать Владимира Набокова (и почему его можно читать подросткам)», лекция старшего научного сотрудника Музея-усадьбы «Рождествено» Данилы Сергеева «Микроточка Набокова», презентация книги главного биографа Набокова Брайана Бойда «По следам Набокова» и лекция поэта, литературоведа и переводчика Набокова Алексея Филимонова «Русские стихи Владимира Набокова в контексте поэзии Серебряного века и первой волны эмиграции».

В конференции «Набоковские чтения» примут участие ведущие исследователи творчества Набокова — Александр Долинин, Михаил Вайскопф, Елена Толстая, Вера Полищук, Ольга Дмитриенко, отмечает «Год литературы».

Секции с докладами будут начинаться каждый день в 16:00, а 2 июля в 20:00 пройдет круглый стол «Набоков и неопределенность».

Полностью программа фестиваля и конференции опубликована на сайте «Набоковских чтений».







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