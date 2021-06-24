Объявлена публичная программа к выставке «Уют и Разум»

«Карусель без людей — это железки»
Шура Буртин о карусели «Заря» — странном объекте, который этим летом способен ненадолго изменить вашу жизнь24 июня 2021309
Видеоинтервью с художниками, лекция про облака, дискуссия про рейв и чтение стихов группы «ТаРТу» вошли в публичную программу к выставке «Уют и Разум» в Музее Москвы, реконструирующей художественную жизнь Москвы 90-х.
Открывает публичную программу премьера фильма-беседы «Тайная вечеря 90-х. История в лицах» на YouTube-канале Музея Москвы. Это двухсерийное интервью с участниками выставки «Уют и Разум» — Александром Мареевым, Егором Дмитриевым, Сергеем Шутовым, Василием Смирновым и Андреем Соболевым. Куратор Дарья Тишкова и арт-менеджер Елена Бугакова поговорили с художниками о концептуальной традиции, свободе и новых медиа, а также об отношениях с галереями и коллегами по цеху и сохранении индивидуальности в групповом искусстве.
30 июня в 19:30 в летнем кинотеатре Музея Москвы и «Каро» пройдет дискуссия «Рейв как стиль искусства» (партнер дискуссии — «Москвич Mag»).
Создатель клуба и одноименного журнала «Птюч», издатель журнала «Москвич Mag» Игорь Шулинский, сооснователь клуба Mutabor, музыкант Наташа Абель, художник Павел Пепперштейн, сооснователь клуба Private 25 Александр Моисеенков и основатель «Силы света» Александр Ус будут говорить о развитии рейва и клубной культуры в нашей стране, о расцвете этого движения и том, как трансформировалось это культурное направление сейчас.
6 июля в 19:00 в пространстве выставки свои стихи участники поэтической группы «ТаРТу». Встреча пройдет в гибридном формате: офлайн будут присутствовать художник, поэт, перформер и архивист Аркадий Насонов, художник, мыслитель и поэт Сергей Ануфриев и художник, график и поэт Александр Мареев; онлайн — поэт и спокенворд-артист Александр Дельфинов, художник, поэт и издатель Андрей Соболев.
В 1996 году дружеские посиделки поэтов и художников-младоконцептуалистов оформились в тайную группу 1990-х, участники которой совместно писали стихи и тексты, издавали приказы, вели тетради учета, делали коллажи. Название шифрует фразу «Тайна ради тайны» — своеобразный девиз общества, в которое с 1996 до 1999 года входили Андрей Соболев, Сергей Ануфриев, Евгений Шелиповский, Аркадий Насонов и другие авторы.
На выставке «Уют и Разум», которая проходит в Музее Москвы до 18 июля, представлено более 200 произведений 1990-х годов: от живописи и графики до видеоарта и инсталляций. Многие работы выставлены впервые, а нереализованные ранее инсталляции — выстроены по чертежам художников. В основе экспозиции работы художественных групп «Инспекция “Медицинская герменевтика”», «Облачная Комиссия», «Россия», «ТаРТу», «ФенСо», «Четвертая высота».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:30Объявлена публичная программа к выставке «Уют и Разум»
16:05Перенесен первый уикенд фестиваля «Выкса | Арт-Овраг»
15:35Moscow Urban Fest пройдет онлайн
14:37Начались съемки сериала о Фаине Раневской
13:12Объявлен состав жюри Каннского фестиваля
11:43Павильон РФ на Венецианской архитектурной биеннале проведет «АрхиДжем»
10:28«Унесенные призраками» вернутся на российские экраны
Вчера
17:28В «ДК Рассвет» пройдет спецпоказ фильма «Расторгуев»
14:20Объявлен длинный список премии «Ясная Поляна»Все новости
Шура Буртин о карусели «Заря» — странном объекте, который этим летом способен ненадолго изменить вашу жизнь24 июня 2021309
Александр Чанцев о книге Ольги Балла «Библионавтика. Выписки из бортового журнала библиофага»24 июня 2021507
«Ничего этого не будет» Романа Михайлова в БДТ23 июня 20211381
Александр Чанцев читает предвирусный дневник Кирилла Кобрина22 июня 20212241
Год спустя после открытия Главного храма Вооруженных сил историк искусства Мария Дятлова проводит его новую ревизию22 июня 20213410
В Перми снова прошел Дягилевский фестиваль Курентзиса22 июня 20213611
Новый городской романс от необычной московской постпанк-группы21 июня 20213042
Мастерская Райкина как новый агент на поле взаимодействия искусств21 июня 20212476
Архив «Сине Фантома», выпуск восьмой18 июня 20214529
Деревенские синефилы, футболистки из Карачаево-Черкесии, бродяги из Эль-Пасо и перековка шахтера18 июня 20214964
Премьера «потерянного» арт-рок-альбома нижегородской группы, записанного в середине 1990-х18 июня 20214557
Натан Ингландер, прекрасный американский писатель, постоянный автор The New Yorker, был вынужден покинуть ставший родным Нью-Йорк и переехать в Канаду. В своем эссе он думает о том, что это значит — продолжать свою жизнь в другой стране17 июня 20216288