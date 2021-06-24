Объявлена публичная программа к выставке «Уют и Разум»

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Видеоинтервью с художниками, лекция про облака, дискуссия про рейв и чтение стихов группы «ТаРТу» вошли в публичную программу к выставке «Уют и Разум» в Музее Москвы, реконструирующей художественную жизнь Москвы 90-х.

Открывает публичную программу премьера фильма-беседы «Тайная вечеря 90-х. История в лицах» на YouTube-канале Музея Москвы. Это двухсерийное интервью с участниками выставки «Уют и Разум» — Александром Мареевым, Егором Дмитриевым, Сергеем Шутовым, Василием Смирновым и Андреем Соболевым. Куратор Дарья Тишкова и арт-менеджер Елена Бугакова поговорили с художниками о концептуальной традиции, свободе и новых медиа, а также об отношениях с галереями и коллегами по цеху и сохранении индивидуальности в групповом искусстве.

30 июня в 19:30 в летнем кинотеатре Музея Москвы и «Каро» пройдет дискуссия «Рейв как стиль искусства» (партнер дискуссии — «Москвич Mag»).

Создатель клуба и одноименного журнала «Птюч», издатель журнала «Москвич Mag» Игорь Шулинский, сооснователь клуба Mutabor, музыкант Наташа Абель, художник Павел Пепперштейн, сооснователь клуба Private 25 Александр Моисеенков и основатель «Силы света» Александр Ус будут говорить о развитии рейва и клубной культуры в нашей стране, о расцвете этого движения и том, как трансформировалось это культурное направление сейчас.

6 июля в 19:00 в пространстве выставки свои стихи участники поэтической группы «ТаРТу». Встреча пройдет в гибридном формате: офлайн будут присутствовать художник, поэт, перформер и архивист Аркадий Насонов, художник, мыслитель и поэт Сергей Ануфриев и художник, график и поэт Александр Мареев; онлайн — поэт и спокенворд-артист Александр Дельфинов, художник, поэт и издатель Андрей Соболев.

В 1996 году дружеские посиделки поэтов и художников-младоконцептуалистов оформились в тайную группу 1990-х, участники которой совместно писали стихи и тексты, издавали приказы, вели тетради учета, делали коллажи. Название шифрует фразу «Тайна ради тайны» — своеобразный девиз общества, в которое с 1996 до 1999 года входили Андрей Соболев, Сергей Ануфриев, Евгений Шелиповский, Аркадий Насонов и другие авторы.

На выставке «Уют и Разум», которая проходит в Музее Москвы до 18 июля, представлено более 200 произведений 1990-х годов: от живописи и графики до видеоарта и инсталляций. Многие работы выставлены впервые, а нереализованные ранее инсталляции — выстроены по чертежам художников. В основе экспозиции работы художественных групп «Инспекция “Медицинская герменевтика”», «Облачная Комиссия», «Россия», «ТаРТу», «ФенСо», «Четвертая высота».







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