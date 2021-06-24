Павильон РФ на Венецианской архитектурной биеннале проведет «АрхиДжем»

© Марко Каппеллетти / Павильон Российской Федерации в Джардини

Open – павильон РФ на XVII Венецианской архитектурной биеннале – вместе с Архитектурной школой МАРШ и школой видеоигр Scream School приглашают мультидисциплинарные команды на «АрхиДжем» – тематический геймджем, сочетающий игровой дизайн с архитектурой.

Замысел проекта Open состоит в том, чтобы с разных сторон исследовать роль и значение культурных институций во времена глобального кризиса. В частности, в таком контексте интересно присмотреться к размыванию грани между реальным и виртуальным пространством, к тому, как игровая среда превращается в общественное пространство, где ведется поиск общезначимых, содержательных форм сближения и сотрудничества. Игровые миры обсуждаются с самыми разными культурными теоретиками и практиками, рассматриваются сквозь призму философии, архитектуры и социологии.

«АрхиДжем» даст возможность услышать новые голоса, подключив к исследованию геймдизайнеров и мыслителей, и посредством игр попытаться найти ответ на главный вопрос биеннале этого года — «Как мы будем жить вместе?»

Даша Насонова и Лиза Доррер, сокураторы Open: «"АрхиДжем" исходит из давней традиции геймджемов, которые подразумевают напряженную совместную работу, ограниченную по срокам, но никак не ограниченную в поисках новаторских решений и интерпретаций. У нас тоже нет ограничений — ни по географическому признаку, ни по набору необходимых профессиональных навыков. Но мы надеемся, что "АрхиДжем" поможет объединить между собой архитекторов и геймдизайнеров в России и во всем мире».

Программа рассчитана на 7 дней. Джем пройдет с 9 по 16 июля одновременно в двух форматах –—онлайн и оффлайн, в Архитектурной школе МАРШ.

«АрхиДжем» начнется со вступительного слова директора школы МАРШ Никиты Токарева и установочных лекций двух геймдизайнеров, Паоло Педерчини (Molleindustria) и Антона Подакина (Scream School). Модерировать процесс будут сокураторы Open Даша Насонова и Лиза Доррер.

Заявки принимаются до 2 июля на сайте павильона РФ.







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