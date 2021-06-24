«Унесенные призраками» вернутся на российские экраны

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20 июля, к 20-летию со дня премьеры анимационной картины Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат ее отреставрированную версию.
Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер».
«Унесенные призраками» были сняты на знаменитой токийской студии Ghibli. 20 июля 2001 года фильм вышел в Японии и стал самым успешным кинорелизом в истории страны: кассовые сборы по итогам проката составили $305 млн. Российская премьера «Унесенных призраками» состоялась 31 декабря 2002 года.
В 2002 году картина Хаяо Миядзаки получила приз «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале, а в 2003 году выиграла премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм». На сегодняшний день «Унесенные призраками» занимают первое место в рейтинге лучших анимационных фильмов IMDb.
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