«Унесенные призраками» вернутся на российские экраны

© «Пионер»

20 июля, к 20-летию со дня премьеры анимационной картины Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат ее отреставрированную версию.

Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер».

«Унесенные призраками» были сняты на знаменитой токийской студии Ghibli. 20 июля 2001 года фильм вышел в Японии и стал самым успешным кинорелизом в истории страны: кассовые сборы по итогам проката составили $305 млн. Российская премьера «Унесенных призраками» состоялась 31 декабря 2002 года.

В 2002 году картина Хаяо Миядзаки получила приз «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале, а в 2003 году выиграла премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм». На сегодняшний день «Унесенные призраками» занимают первое место в рейтинге лучших анимационных фильмов IMDb.

«Унесенные призраками» (Sen to Chihiro no Kamikakushi, Япония, 2001)



Режиссер: Хаяо Миядзаки

Автор сценария: Хаяо Миядзаки

Композитор: Дзё Хисаиси



Синопсис: Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.





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