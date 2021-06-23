 
11:29 23 июня 2021Новости
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«Фанни и Александр» Бергмана покажут в «Октябре»

News_detailed_picture© КАРО.Арт

19 июля в большом зале московского киноцентра «Октябрь» проект «КАРО.Арт» и кинокомпания «Престиж Кино» представят фильм Ингмара Бергмана «Фанни и Александр». Показ приурочен ко дню рождения режиссера.

Начало в 19:30, билеты продаются на странице проекта «КАРО.Арт».

Фильм будет демонстрироваться на шведском языке с русскими субтитрами. После показа состоится обсуждение с главным редактором журнала «Искусство кино», кинокритиком Антоном Долиным.

  • «Фанни и Александр» (Fanny och Alexander, Швеция-Франция-ФРГ, 1982)
    Режиссер: Ингмар Бергман
    Автор сценария: Ингмар Бергман
    Оператор: Свен Нюквист
    Композитор: Даниэль Белль
    В ролях: Кристина Адольфсон, Берье Альстедт, Пернилла Алльвин, Кристиан Алмгрен, Карл Бильквист, Аксель Дюберг, Аллан Эдвалль, Сив Эрикс, Эва Фрелинг, Патрисия Желен

    Синопсис: История семьи Экдаль, увиденная глазами двух детей — сестры и брата Фанни и Александра. Пока семья едина и неразлучна, дети счастливы и без страха могут предаваться чудесным мечтам. С потерей близких людей в них растет чувство горечи и неприязни к миру. Но там, где Фанни пытается сохранить чистую душу, Александр замыкается в темном и жестоком внутреннем мирке.


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