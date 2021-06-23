Книга Елены Костюченко вошла в шорт-лист Премии Капущинского

В короткий список Премии имени Рышарда Капущинского, присуждаемой за лучшую репортажную прозу года, включена книга очерков российской журналистки Елены Костюченко «Нам здесь жить».

Сборник «Нам здесь жить» (Przyszło nam tu żyć) Елены Костюченко в переводе на польский язык опубликован в издательстве Czarne в 2020 году (перевод Катажины Квятковской-Москалевич).

В числе финалистов 2021 года также американка Джессика Брудер с книгой «Земля кочевников», бразильская журналистка и писательница Элиан Брам со сборником репортажей «Коллекционер брошенных душ», польская эссеистка Каролина Сулей с книгой «Личные вещи» и шведка Матильда Густавсон с расследованием «Клуб».

Согласно регламенту премии, оригинальные репортерские работы конкурируют с переводными книгами, изданными на польском языке в течение последнего года. Имя лауреата станет известно в сентябре.

Премия имени Рышарда Капущинского — одна из самых авторитетных мировых литературных наград в области репортажной прозы — присуждается с 2010 года. Премия носит имя польского журналиста Рышарда Капущинского (1932–2007), трансформатора традиционных журналистских жанров, одного из тех, благодаря кому репортаж стал восприниматься как самостоятельный жанр высокой прозы. Капущинский, Ханна Краль, Мариуш Щигел и другие писатели, работающие с литературой факта, входят в число самых востребованных в мире польских прозаиков последних десятилетий.

Лауреатами Премии Капущинского в разные годы становились Светлана Алексиевич, Элизабет Осбринк, Рана Дасгупта, Эд Вальями.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.