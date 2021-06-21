Cъемки нового фильма Бориса Хлебникова начались в Петербурге

«аминь». «Морячка»
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Кинокомпания СТВ приступила в Петербурге к съемкам нового фильма «Три минуты молчания» режиссера Бориса Хлебникова.
Как сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, сценарий написан Наталией Мещаниновой и Борисом Хлебниковым по мотивам одноименного романа Георгия Владимова. Оператор-постановщик — Алишер Хамидходжаев («Шторм», «Аритмия»).
В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Макар Хлебников, Михаил Кремер, Олег Савостюк, Владимир Лукьянчиков.
В центре сюжета фильма команда корабля «Снегирь». Потрепанный сейнер стал домом для этих морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка - Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников — не таким им виделся этот летний вояж. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.
«Я от этого фильма жду мощного и яркого высказывания про нас, про тех про кого Жванецкий сказал "В драке не выручат, в войне победят". Нам нужны фильмы про нас и, думаю, что кроме Бориса мало кто сегодня может сделать такое кино», — говорит продюсер Сергей Сельянов.
Съемки пройдут в Петербурге, Мурманске и Териберке до конца сентября.
В российский прокат фильм выпустит компания Sony Pictures, мировыми продажами занимается компания Pulsar Content.
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