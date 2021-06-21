Cъемки нового фильма Бориса Хлебникова начались в Петербурге

© Предоставлено пресс-службой кинокомпании СТВ

Кинокомпания СТВ приступила в Петербурге к съемкам нового фильма «Три минуты молчания» режиссера Бориса Хлебникова.

Как сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, сценарий написан Наталией Мещаниновой и Борисом Хлебниковым по мотивам одноименного романа Георгия Владимова. Оператор-постановщик — Алишер Хамидходжаев («Шторм», «Аритмия»).

В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Макар Хлебников, Михаил Кремер, Олег Савостюк, Владимир Лукьянчиков.

В центре сюжета фильма команда корабля «Снегирь». Потрепанный сейнер стал домом для этих морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка - Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников — не таким им виделся этот летний вояж. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.

«Я от этого фильма жду мощного и яркого высказывания про нас, про тех про кого Жванецкий сказал "В драке не выручат, в войне победят". Нам нужны фильмы про нас и, думаю, что кроме Бориса мало кто сегодня может сделать такое кино», — говорит продюсер Сергей Сельянов.

Съемки пройдут в Петербурге, Мурманске и Териберке до конца сентября.

В российский прокат фильм выпустит компания Sony Pictures, мировыми продажами занимается компания Pulsar Content.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.