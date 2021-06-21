Вручена премия «Лицей»

© Предоставлено пресс-службой премии «Лицей»

20 июня на главной сцене книжного фестиваля на Красной площади состоялась торжественная церемония награждения лауреатов пятого сезона ежегодной премии «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов.

Как сообщает пресс-служба премии «Лицей», лауреатов выбрало жюри, в которое входили известные российские прозаики, поэты и литературоведы — Леонид Юзефович, Герман Садулаев, Татьяна Вольтская, Ирина Богатырева, Сергей Носов, Кирилл Анкудинов и Андрей Лазарчук:

Номинация «Поэзия»:

I место — Иван Купреянов,

II место — Михаил Бордуновский, сборник стихотворений «В оптическом парке»,

III место — Сорин Брут, сборник стихотворений «Бесконечный район».



Номинация «Проза»:

I место — Катя Кожевина, роман «Лучшие люди города»,

II место — Ислам Ханипаев, повесть «Типа я»,

III место — Таша Соколова, сборник рассказов «Дневник волонтерки» и Екатерина Макарова, повесть «Цветущий кориандр».



Дипломами жюри премии отмечены работы Ильи Лебедева и Сергея Кубрина.

Приз издательства «Стеклограф» вручен Оле Скорлупкиной, приз журнала «Юность» – Илье Лебедеву и Борису Пейгину, приз Издательского дома «Аргументы и факты» — Константину Комарову.

Кроме того, были объявлены лауреаты нового приза — «Выбор книжных блогеров», учрежденного в этом году партнером премии, издательским сервисом Rideró. В жюри входили 13 авторов популярных каналов о книгах и чтении. Награду победителю — Исламу Ханипаеву — вручила автор блога «Букимания» Анна Ильина.

Общий призовой фонд премии «Лицей» — 4,8 млн рублей.

Шестой сезон премии откроется 20 января 2022 года.







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