Вручена премия «Лицей»

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20 июня на главной сцене книжного фестиваля на Красной площади состоялась торжественная церемония награждения лауреатов пятого сезона ежегодной премии «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов.
Как сообщает пресс-служба премии «Лицей», лауреатов выбрало жюри, в которое входили известные российские прозаики, поэты и литературоведы — Леонид Юзефович, Герман Садулаев, Татьяна Вольтская, Ирина Богатырева, Сергей Носов, Кирилл Анкудинов и Андрей Лазарчук:
Номинация «Поэзия»:
Номинация «Проза»:
Дипломами жюри премии отмечены работы Ильи Лебедева и Сергея Кубрина.
Приз издательства «Стеклограф» вручен Оле Скорлупкиной, приз журнала «Юность» – Илье Лебедеву и Борису Пейгину, приз Издательского дома «Аргументы и факты» — Константину Комарову.
Кроме того, были объявлены лауреаты нового приза — «Выбор книжных блогеров», учрежденного в этом году партнером премии, издательским сервисом Rideró. В жюри входили 13 авторов популярных каналов о книгах и чтении. Награду победителю — Исламу Ханипаеву — вручила автор блога «Букимания» Анна Ильина.
Общий призовой фонд премии «Лицей» — 4,8 млн рублей.
Шестой сезон премии откроется 20 января 2022 года.
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