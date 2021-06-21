InLiberty Education запускает онлайн-тренинг креативного письма

Образовательный проект InLiberty Education открывает набор на онлайн-тренинг креативного письма «Своими словами». Куратор тренинга — писатель Данил Леховицер.

Тренинг «Своими словами» пройдет с 1 июля по 5 августа. Занятия будут проходить вечером по четвергам в Zoom. Одно занятие предполагает не более 35 участников и длится два часа.

Занятия посвящены базовым навыкам работы над литературными и публицистическими текстами: их идее, жанру, конфликту, героям и диалогам.

Участники научатся выбирать подходящие жанры, придумывать четкую структуру сюжета и ярких героев, использовать разные литературные приемы в соответствии со своей задачей и доводить идеи до готового к публикации текста.

Тренинг состоит из лекций, практических заданий, разборов кейсов, игр, дискуссий и других интерактивных форматов.

Данил Леховицер — писатель, сценарист видеоигр, литературный и гейм-критик Esquire, выпускник Ланкастерского университета, автор GQ, COLTA.RU, «Сноб», «Нож», журнала «Сеанс» и других изданий.







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