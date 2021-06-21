InLiberty Education запускает онлайн-тренинг креативного письма

«аминь». «Морячка»
Новый городской романс от необычной московской постпанк-группы21 июня 20211330
Образовательный проект InLiberty Education открывает набор на онлайн-тренинг креативного письма «Своими словами». Куратор тренинга — писатель Данил Леховицер.
Тренинг «Своими словами» пройдет с 1 июля по 5 августа. Занятия будут проходить вечером по четвергам в Zoom. Одно занятие предполагает не более 35 участников и длится два часа.
Занятия посвящены базовым навыкам работы над литературными и публицистическими текстами: их идее, жанру, конфликту, героям и диалогам.
Участники научатся выбирать подходящие жанры, придумывать четкую структуру сюжета и ярких героев, использовать разные литературные приемы в соответствии со своей задачей и доводить идеи до готового к публикации текста.
Тренинг состоит из лекций, практических заданий, разборов кейсов, игр, дискуссий и других интерактивных форматов.
Данил Леховицер — писатель, сценарист видеоигр, литературный и гейм-критик Esquire, выпускник Ланкастерского университета, автор GQ, COLTA.RU, «Сноб», «Нож», журнала «Сеанс» и других изданий.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:18Неизвестное сочинение Леонида Десятникова представят в Москве
Вчера
16:34Cъемки нового фильма Бориса Хлебникова начались в Петербурге
15:08Beat Film Festival продлил онлайн-показы до 1 июля
14:21В Екатеринбурге отменен фестиваль Ural Music Night
12:10Открывается летний праздник Года Германии в России
11:29InLiberty Education запускает онлайн-тренинг креативного письмаВсе новости
Новый городской романс от необычной московской постпанк-группы21 июня 20211330
Мастерская Райкина как новый агент на поле взаимодействия искусств21 июня 20211050
Архив «Сине Фантома», выпуск восьмой18 июня 20213310
Деревенские синефилы, футболистки из Карачаево-Черкесии, бродяги из Эль-Пасо и перековка шахтера18 июня 20213696
Премьера «потерянного» арт-рок-альбома нижегородской группы, записанного в середине 1990-х18 июня 20213355
Натан Ингландер, прекрасный американский писатель, постоянный автор The New Yorker, был вынужден покинуть ставший родным Нью-Йорк и переехать в Канаду. В своем эссе он думает о том, что это значит — продолжать свою жизнь в другой стране17 июня 20214924
Притча о любви и одиночестве для голоса, фортепиано, диджериду и семплов17 июня 20213911
Не только Моргенштерн: фолк-джаз Settlers, блуждающий биоробот «Психеи», ответ Шабаке Хатчингсу из Воронежа и другие примечательные релизы месяца16 июня 20215044
От макама до тараба: как понять и полюбить арабскую музыку15 июня 20215516
«Своими словами» Дмитрия Крымова — премьера на COLTA.RU15 июня 20215276
Лев Оборин о поэзии Василия Бородина11 июня 202110306
Архив «Сине Фантома», выпуск седьмой11 июня 20216835