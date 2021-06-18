Четвертый том собрания сочинений Платонова представят в Шанинке

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23 июня в библиотеке Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) состоится отложенная из-за пандемии презентация четвертого тома научного собрания сочинений Андрея Платонова, который летом 2020 года вышел в издательстве Института мировой литературы РАН.

Начало в 18:00, вход бесплатный по регистрации. Адрес: Газетный пер., 3-5, стр. 1, 5-й этаж.

В четвертом томе представлены произведения, написанные Андреем Платоновым в 1928–1932 годах, в эпоху первой пятилетки, самого драматического этапа коллективизации и индустриализации.

Том состоит из двух книг. В первую книгу входят повести «Впрок» (1930), «Котлован» (1930) и «Ювенильное море» (1932), во вторую — рассказы и очерки, небеллетристические «заметки корреспондента», пьесы, сценарии для немого кино, литературно-критические статьи, наброски, технические проекты и тексты для фабричной многотиражки.

На презентации выступят участники Платоновской группы ИМЛИ РАН — глава группы, член-корреспондент РАН, заведующая Отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ РАН Наталья Корниенко, редактор 4-го тома, к.ф.н. Наталья Дужина и другие члены группы Собрания сочинений А.П. Платонова.







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