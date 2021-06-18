Четвертый том собрания сочинений Платонова представят в Шанинке

«Метастазы» (1984): made in Cine Fantom
Архив «Сине Фантома», выпуск восьмой18 июня 2021586
23 июня в библиотеке Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) состоится отложенная из-за пандемии презентация четвертого тома научного собрания сочинений Андрея Платонова, который летом 2020 года вышел в издательстве Института мировой литературы РАН.
Начало в 18:00, вход бесплатный по регистрации. Адрес: Газетный пер., 3-5, стр. 1, 5-й этаж.
В четвертом томе представлены произведения, написанные Андреем Платоновым в 1928–1932 годах, в эпоху первой пятилетки, самого драматического этапа коллективизации и индустриализации.
Том состоит из двух книг. В первую книгу входят повести «Впрок» (1930), «Котлован» (1930) и «Ювенильное море» (1932), во вторую — рассказы и очерки, небеллетристические «заметки корреспондента», пьесы, сценарии для немого кино, литературно-критические статьи, наброски, технические проекты и тексты для фабричной многотиражки.
На презентации выступят участники Платоновской группы ИМЛИ РАН — глава группы, член-корреспондент РАН, заведующая Отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ РАН Наталья Корниенко, редактор 4-го тома, к.ф.н. Наталья Дужина и другие члены группы Собрания сочинений А.П. Платонова.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:55Четвертый том собрания сочинений Платонова представят в Шанинке
16:35Фестиваль «Форма» перенесли на осень
15:34«ГЭС-2» ищет авторов нецифровых игр
13:39Канский видеофестиваль пройдет в обычном формате
11:05Отменен фестиваль «Дикая мята»
10:26Выставка Андрея Помулева открывается в Петербурге
17 июня 2021
18:02«Иллюзион» покажет программу Евгения Марголита о первых советских звуковых фильмах
14:46Максим Рысанов и Вадим Холоденко дадут концерты в Москве
13:45Вручена премия «ЛибМиссия»Все новости
Архив «Сине Фантома», выпуск восьмой18 июня 2021586
Деревенские синефилы, футболистки из Карачаево-Черкесии, бродяги из Эль-Пасо и перековка шахтера18 июня 2021733
Премьера «потерянного» арт-рок-альбома нижегородской группы, записанного в середине 1990-х18 июня 2021764
Натан Ингландер, прекрасный американский писатель, постоянный автор The New Yorker, был вынужден покинуть ставший родным Нью-Йорк и переехать в Канаду. В своем эссе он думает о том, что это значит — продолжать свою жизнь в другой стране17 июня 20212060
Притча о любви и одиночестве для голоса, фортепиано, диджериду и семплов17 июня 20211590
Не только Моргенштерн: фолк-джаз Settlers, блуждающий биоробот «Психеи», ответ Шабаке Хатчингсу из Воронежа и другие примечательные релизы месяца16 июня 20212528
От макама до тараба: как понять и полюбить арабскую музыку15 июня 20213477
«Своими словами» Дмитрия Крымова — премьера на COLTA.RU15 июня 20213180
Лев Оборин о поэзии Василия Бородина11 июня 20217910
Архив «Сине Фантома», выпуск седьмой11 июня 20215552
Художник Михаил Копылков — о том, как группа «Одна композиция» вывела советскую керамику 1970-х из статуса ДПИ11 июня 20216014
Алхимия, коллажи, старая реклама и границы авторства в зинах kalamazoo_art11 июня 20214881