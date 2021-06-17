«Иллюзион» покажет программу Евгения Марголита о первых советских звуковых фильмах
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С 19 по 24 июня в московском кинотеатре «Иллюзион» будут проходить показы специальной программы «Звук в кино. Начало: 1931–1935». Автор программы – историк кино, главный искусствовед Госфильмофонда России Евгений Марголит.
В программу вошли первые советские звуковые фильмы, которые так или иначе решали самые насущные эстетические проблемы первых лет звукового кино.
Расписание:
- 19 июня в 14:45 — «Моя родина» (1933), реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц
- 20 июня в 11:30 — «Пэпо» (1935), реж. Амо Бек-Назаров
- 21 июня в 12:45 — «Дела и люди» (1932), реж. Александра Мачерета
- 21 июня в 14:55 — «Рваные башмаки» (1933), реж. Маргарита Барская
- 22 июня в 14:15 — «Горизонт» (1932), реж. Лев Кулешов
- 23 июня в 13:05 — «Снайпер» (1931), реж. Семен Тимошенко
- 24 июня в 12:15 — «Последние крестоносцы» (1935), реж. Семен Долидзе
Фильмы «Моя родина» (19 июня в 14:45), и «Последняя ночь» (24 июня в 19:30) представит Евгений Марголит. Все показы пройдут в Большом зале «Иллюзиона» с 35-мм пленки из архива Госфильмофонда России.
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