Максим Рысанов и Вадим Холоденко дадут концерты в Москве

© Apriori Arts Agency

В дни летнего солнцестояния 21 и 22 июня в московской галерее «Нико» агентство Apriori Arts проведет мини-фестиваль Solstice Apriori, в программе которого концерты альтиста Максима Рысанова и пианиста Вадима Холоденко.

Как отмечают организаторы, в июне этого года оба музыканта участвуют в летних фестивалях в России.

Максим Рысанов играет и дирижирует в «Шуберт-марафоне», который пройдет в день закрытия фестиваля «Мост-2» в Ростове-на-Дону 19 июня.

21 июня вместе со своим давним другом и многолетним творческим партнером по камерному ансамблю, пианистом Яковом Кацнельсоном он представит в галерее «Нико» программу из произведений трех веков:

И.С. Бах — Соната №1 для виолы да гамба и клавира соль мажор, BWV 1027

Ф. Шуберт — Соната «Арпеджионе» ля минор, D.821

С. Прокофьев — Четыре пьесы из балета «Ромео и Джульетта» (обработка для альта и фортепиано В. Борисовского): «Танец рыцарей», «Джульетта-девочка», «Меркуцио» и «Смерть Джульетты»



Российский тур Вадима Холоденко, начавшийся концертами на Дягилевском фестивале в Перми 12 и 13 июня, продолжится в Костроме, где вместе с Губернским симфоническим оркестром под управлением Павла Герштейна пианист сыграет Концерт №23 Моцарта. 20 июня в дуэте со скрипачкой Аленой Баевой пианист выступит на закрытии Платоновского фестиваля искусств в Воронеже.

22 июня в галерее «Нино» прозвучит сольная программа Вадима Холоденко, которую он до этого исполнил в Перми:

Людвиг ван Бетховен — 12 вариаций на русский танец из балета «Лесная девушка», WoO 71 (1796-97)

Фредерик Ржевски — «The People United Will Never Be Defeated» («Когда мы едины, мы непобедимы», 1975): 36 вариаций на тему песни Серхио Ортеги «El Pueblo unido jamas sera vencido»

Оба концерта пройдут без антракта и начнутся в 19:30. Билеты продаются на сайте галереи.







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