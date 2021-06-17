Книга «Знак не сотрется» номинирована на премию Яна Михальски

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Фонд Яна Михальски, вручающий одноименную премию в области литературы, объявил лонг-лист 2021 года. В него вошло документальное исследование сотрудников архива Международного Мемориала* «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах».

Об этом сообщает сайт премии Яна Михальски.

Авторы книги — Алена Козлова, Николай Михайлов, Ирина Островская и Ирина Щербакова — записали более трехсот биографических интервью с остарбайтерами. Эти интервью составили основу документального повествования о судьбе людей 1920-х годов рождения, оказавшихся во время войны на принудительных работах на заводах и фермах Германии. В 2017 году книга «Знак не сотрется» получила премию «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки».

В лонг-листе премии Яна Михальски в этом году еще 15 книг авторов из Великобритании, Гватемалы, Германии, Мексики, Португалии, России, США и Франции. Помимо книги «Знак не сотрется» Россию в списке представляют сборник рассказов Ксении Букши «Открывается внутрь» и английские переводы романов «Памяти памяти» Марии Степановой и «Дебютант» Сергея Лебедева.

Премия Яна Михальски вручается с 2010 года произведения художественной литературы и нон-фикшн на любом языке, опубликованные в любой стране мира. Обладателя премии по традиции объявляют в декабре, он получает денежный приз в размере 50 тысяч швейцарских франков.

В последние годы лауреатами премии Яна Михальски становились журналист Тьерри Уолтон (Франция), писатели Сергей Жадан (Украина), Ольга Токарчук (Польша) и Миа Куто (Мозамбик).



*4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»







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