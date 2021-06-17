В музее АРТ4 пройдет выставка Линор Горалик

Линор Горалик. Самодельные средства для макияжа

Вазелин с угольной крошкой, тертый кирпич, детский фломастер, штукатурка, жженая спичка, тара © АРТ4

Сегодня, 17 июня, в московском музее современного искусства АРТ4 открывается персональная выставка Линор Горалик «Одевая демонов: повседневный и парадный костюм обитателей ада».

Как сообщает сайт музея, выставка посвящена одежде, которую носят обитатели преисподней. В экспозицию вошли более 80 работ, среди которых сделанные вручную платья, костюмы, ювелирные украшения, куклы, найденные объекты, инсталляции и работы в смешанной технике.

Произведения раскрывают семь тем, каждой из которых посвящен отдельный раздел экспозиции: от темы использования одежды как одной из копинг-стратегий перед лицом постоянного страдания до темы костюма как инструмента сохранения идентичности, от темы рукоделия как метода справиться с невыносимой маетой до темы карнавала как метода выживания.

Построенная как привычные зрителю этнографические выставки, посвященные костюму, выставка «Одевая демонов» органично развивает в визуальном пространстве тему, начатую Линор Горалик в книге стихов и прозы «Устное народное творчество обитателей сектора М1». «Демонами» в созданном Горалик аду оказываются не потусторонние существа, а «осатаневшие» люди, в результате собственных мучений начинающие мучить других, а центральным мотивом выставки становятся попытки человека сохранять подлинно человеческий облик и остатки собственного достоинства перед лицом стыда, раскаяния и страдания.

Куратор выставки — Катя Шольц.

Выставка Линор Горалик «Одевая демонов: повседневный и парадный костюм обитателей ада» в музее АРТ4 продлится до 14 августа.







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