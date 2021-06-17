Деятели культуры выступили в защиту Павла Крисевича

© Павел Крисевич / Instagram

Десятки художников, кураторов, искусствоведов, критиков, поэтов, музыкантов и других деятелей культуры подписали открытое письмо в защиту художника Павла Крисевича, подвергающегося уголовному преследованию за перформанс на Красной площади.

Сбор подписей продолжается здесь. COLTA.RU приводит письмо полностью:





Открытое письмо работников и работниц культуры

Мы, нижеподписавшиеся работники и работницы культуры, выступаем с открытым письмом в защиту Павла Крисевича.

Днем 11 июня во время проведения акции на Красной площади был задержан художник Павел Крисевич. В ходе перформанса Павел зачитал текст манифеста в защиту гражданских свобод и в поддержку политзаключённых и произвел два выстрела шумовыми патронами в воздух и один себе в голову. За этим последовал арест и возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ («хулиганство»), предусматривающей наказание до 7 лет лишения свободы. 13 июня Таганский районный суд отправил Крисевича в СИЗО и взял с его адвоката Мансура Гильманова подписку о неразглашении материалов дела.

Мы по-разному оцениваем художественный метод Павла и считаем критику внутри сообщества необходимой для его развития, однако убеждены в том, что художественная деятельность не должна быть уголовно наказуема. Пространство для критической оценки и обсуждения может быть сформировано только при условии свободы высказывания.

Очевидно, что в действиях Павла Крисевича отсутствует мотив причинения вреда кому-либо или чьему-либо имуществу, а целью акции является привлечение общественного внимания к ограничению свободы выражения мнения и политически мотивированным преследованиям. Также, зная о несимметрично жестких решениях, принимавшихся ранее вопреки сложившейся судебной практике по аналогичной статье как в отношении художников-акционистов, так и в отношении активистов, мы находим основания для беспокойства относительно непредвзятости предъявленных обвинений и дальнейшего разбирательства в целом.

Опираясь на находящиеся в открытом доступе факты, мы считаем уголовное преследование Павла Крисевича чрезмерным, его заключение под стражу неоправданным и требуем его освобождения из-под стражи и прекращения уголовного преследования.



Аня Курбатова, художница

Алиса Шадрова, поэт

Анна Терешкина, художница

Аглая Лаховска, художница

Егор Остапущенко, музыкант

Алексей Кузнецов, художник

Леонид Борисович Цой, психолог, социолог

Стася Короткова, исследовательница

Стас Таничев, художник

Дэнни Кулинич, писатель

Ольга Полякова, организаторка культурных и образовательных проектов

Анастасия Замилова, видеографка

Влад Тупикин, деятель контркультуры

Романова Анастасия, активистка, художница

Елена Ревунова, писательница, художница

Ксения Юркова, художница

Настя Макаренко, художница, кураторка

Роман Осминкин, поэт, кандидат искусствоведения

Артем Терентьев, режиссер

Саша Мороз, поэтесса, художница

Мария Дмитриева , кураторка/художница

Никита Сунгатов, поэт

Варя Михайлова, специалистка литчасти

Дарья Апахончич, художница*

Ирка Солза, художница

Елена Ильина, художница, галеристка

Максим Евстропов, художник, философ

Наталья Рыбалко, художница, философ

Николай Олейников, художник, музыкант

Артём Kamrad Камардин, художник, поэт

Татьяна Волкова,искусствовед

Андрей Макаров, художник

Татьяна Эфрусси, художница, историк архитектуры

Дмитрий Виленский, художник

Саша Старость, художница, активистка

Александр Шибанов, художник

Илья Будрайтскис, публицист

алексей сластников, композитор

Наталья Тихонова, художница, кураторка

Федор Дубшан, журналист

Екатерина Твейтан, художница

Роман Королёв, журналист, литературный критик

Александра Прокофьева, художник

Нелюбова Мария, художница, активистка

Дубичева Анна, художница-кукольница

Екатерина Смирнова, поэт, журналист

Никита Аркин, возможно поэт, наверное историк

Павел Гражданский, художник

Тимофей Казанцев, пианист

Владимир Ишутов, художник

Надежда Калямина, звукорежиссерка

Владислав Поморский, художник по свету

Миша Нодельман, скрипач, инициатор Ноты

Валентина Гудина, художник, иллюстратор

Саша Запольская, деятельница культуры и образования

Замыслова Вера, искусствовед, исследовательница

Иван Исаев, куратор

Джульетта Саркисян, искусствоведка и критикесса

Катерина Шкловская-Корди, художница



* Дарья Апахончич внесена Минюстом РФ в список СМИ-иностранных агентов 28.12.2020







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.