Выставка о жуках и пауках в советском искусстве откроется в галерее «На Шаболовке»

Н. Первухин. «Где вошь, там тиф и смерть». Плакат (Тверь: Губотздрав, 1920) © РГБ

18 июня в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Жуки и гусеницы. Насекомая культура 1920 – 1940-х», посвященная разнообразным отражениям мира насекомых в раннесоветской мифологии и культуре.

Как сообщает сайт галереи, проект, подготовленный кураторами Надей Плунгян и Александрой Селивановой, покажет раннесоветскую культуру в оптике жуков: незаметных, но упорных жителей книжных страниц, огородов, частных квартир и домов-коммун, грядок и даже детских садов.

В послереволюционные годы представители мира насекомых прочно обосновались в брошюрах, песнях и агитплакатах, олицетворяя весь спектр внешних врагов пролетариата. Со второй половины 1920-х образ внешней угрозы сменяется образом «вредителя», то есть внутреннего врага, которого предстоит выявить и найти. «Вредителям» противостояли работящие и полезные «друзья человека» - муравьи, пчелы, шелкопряды.

Пока советская власть вела борьбу с реальными и метафорическими насекомыми, художники и литераторы примеряли на себя их таинственный мир. На границе ар-деко и раннего сюрреализма насекомые мерцали и ползали в пространствах графики, кино и фотографии, таились в детской литературе, блистали в театре. «Насекомая культура» довоенных лет отражала, критиковала, заостряла грани советской повседневности и политики и объединила таких несходных авторов, как Владимир Фаворский, Федор Семенов-Амурский, Василий Ватагин, Александр Родченко, Борис Смирнов и другие.

Пространство выставки, соединяющее энтомологические коллекции и инструменты 1920-х — 1930-х годов, книги, художественные произведения и наследие юннатов, выстроено как путешествие по микромирам театральным художником Женей Ржезниковой.

Выставка «Жуки и гусеницы. Насекомая культура 1920 – 1940-х» в галерее «На Шаболовке» продлится до 10 октября.







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