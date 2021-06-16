Музей «Новый Иерусалим» представит выставку Константина Горбатова

Константин Горбатов. Ростов Великий. Озеро. 1943 © Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

19 июня в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре откроется выставка, приуроченная к 145-летию мастера русского импрессионизма Константина Горбатова (1876—1945).

Как сообщает сайт музея, выставки «Константин Горбатов. Приближая красоту» впервые подробно представит творчество художника, на многие десятилетия вычеркнутое из истории русского искусства.

«"Жизнь для меня — это краски, без красок нет жизни", — говорил Константин Горбатов. Это творческое кредо художника легло в основу концепции выставки, согласно которой музей "Новый Иерусалим" преобразил целое пространство, выходящее за рамки выставочных залов и объединяющее единым экспозиционным замыслом практически целый музейный этаж. Преобразования, связанные с выставкой, коснулись как внутренней, так и наружной части здания — их отметят даже постоянные посетители музея», — говорится в сообщении.

Куратор выставки — руководитель художественного отдела музея «Новый Иерусалим» Людмила Денисова, научный консультант — исследователь творчества художников русского зарубежья Ольга Сугробова-Рот.

На выставке будут представлены 103 произведения из музея «Новый Иерусалим», Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Театрального музея имени А.А. Бахрушина и других публичных и частных собраний.

Экспозиция включает три основных тематических раздела. Первый раздел посвящен русской тематике, второй — пейзажам Капри и Венеции, Палестины и Севильи, третий раздел объединяет работы разных периодов — пейзажи старых русских городов с церквями и зимние виды, которые художник продолжал писать, покинув Россию, работы, вдохновленные морской поездкой в Палестину в 1930-х годах, а также многочисленные рисунки в технике гуаши.

Кроме того, проект познакомит зрителя с редкими произведениями нетипичных для художника жанров: портрета, интерьера, натюрморта и картины на злобу дня.

Выставка «Константин Горбатов. Приближая красоту» в музее «Новый Иерусалим» продлится до 5 декабря. К выставке выпущен каталог, организаторы подготовили образовательную программу, в том числе специальные мероприятия для детей.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.