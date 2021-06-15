Выставка Леонида Пурыгина пройдет в Москве

Леонид Пурыгин. Голубая пипа. Холст, масло. 99,7х89,5 © Artstory

Сегодня, 15 июня, в московской галерее Artstory открывается выставка к 70-летию художника Леонида Пурыгина (1951-1995).

Как сообщает сайт галереи, в экспозицию вошли живопись, скульптура из собрания Artstory и других частных коллекций

Практически не примыкая к каким-либо группировкам, Леонид Пурыгин шел своим путем, отмечают организаторы выставки. Этот путь стал этапным выражением типических черт «ар брют», как особой разновидности «наивного искусства», заменяющей его традиционно-идиллические настроения шизоаналитическими «персональными мифологиями».

Выставка «Леонид Пурыгин. Любовь и я» в галерее Artstory продлится до 1 августа.

Леонид Пурыгин родился в военном городке близ Наро-Фоминска, в 1965 году ушел из школы и жил случайными заработками, с конца 1960-х посещал студию при наро-фоминском Доме культуры, несколько раз безуспешно пытался поступить в Художественное училище имени 1905 года.

Как живописец выступал с начала 1970-х годов, получил известность в узкой сфере квартирного «андерграунда», не раз попадал в психиатрические лечебницы. В 1980-е занимал студию в Фурманном переулке.

В 1989 году эмигрировал в США, жил в Нью-Йорке. В 1992 году организовал в Москве выставку современного российского «наивного искусства» и специальную галерею, с помощью которой стремился поддержать стилистически близких ему молодых художников. Издал три книги прозы, написанных в манере «потока сознания» — «Хреновины. Минироманы» (1990), «Космическая дурочка» (1993), «Публия» (1993).

Работы художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства и других государственных и частных собраниях в России и за рубежом.







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