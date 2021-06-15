Композиторы напишут музыку для Дома творчества Переделкино

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Сегодня, 15 июня, Союз композиторов России и Дом творчества Переделкино объявили открытый конкурс на создание музыкальных сочинений, вдохновленных текстами писателей, которые жили и живут в Переделкино.
Как сообщает сайт Союза композиторов России, заявки на участие в проекте «Лекции по русской литературе» принимаются до 15 июля от композиторов, которым исполнилось 18 лет, проживающих на территории России или за рубежом.
В заявку должно входить описание будущей пьесы, посвященной литераторам Переделкина, героям их произведений или вдохновленной самим поселком. Количество исполнителей — от 1 до 8 человек, а продолжительность сочинения — до 10 минут. Можно использовать любые инструменты и их комбинации: классические, старинные, народные, а также голос, тело, объекты, перформанс, электронику, видео.
Отбором и воплощением проектов-победителей займется экспертная группа проекта: пианист и композитор Петр Айду, музыкант и продюсер Илья Рубинштейн (виолончель), солист Московского ансамбля современной музыки Иван Бушуев (флейта), музыкант мультиинструменталист, композитор Дмитрий Власик (ударные), солисты оркестра musicAeterna Евгений Субботин (скрипка) и Ирина Сопова (альт), руководитель ансамбля N’caged Арина Зверева (вокал).
По итогам конкурса пять победителей получат грант на написание новой музыкальной пьесы.
Карина Абрамян, генеральный директор Союза композиторов России: «Для создания новой пьесы композиторы-победители смогут провести неделю в Доме творчества, пообщаться с исполнителями, получат денежный грант (50 тысяч рублей) от Союза. А осенью 2021 года все партитуры прозвучат на концерте в Переделкино».
Среди исполнителей-перформеров заявлены Петр Айду (фортепиано), Илья Рубинштейн (виолончель), Иван Бушуев (флейта), Дмитрий Власик (ударные инструменты), Евгений Субботин (скрипка), Ирина Сопова (альт), Арина Зверева (вокал). В зависимости от состава партитур организаторы пригласят необходимых солистов.
Подробнее о проекте «Лекции по русской литературе» можно узнать на его сайте.
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