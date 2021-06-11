Музей архитектуры представит выставку «Архитектура памяти»

Яков Белопольский, Лев Головницкий. Мемориальный комплекс «Тыл – фронту» в Магнитогорске. 1979 © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева

С 18 июня по 12 сентября в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве пройдет выставка «Архитектура памяти», посвященная развитию архитектурной мысли, жизни памятников в военное время, проектам восстановления городов и послевоенным мемориалам.

Как сообщает сайт музея, выставка «Архитектура памяти» должна была открыться к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но в связи с пандемией и закрытием Музея была перенесена на 2021 год. Цель выставки — показать влияние реалий военного времени на развитие архитектуры и градостроительства.

Первый раздел экспозиции расскажет о жизни Москвы в первые месяцы войны, когда под руководством Бориса Иофана летом 1941 года был создан проект маскировки центра города. В этом разделе также будут представлены проекты станций Московского метрополитена, строительство которых велось в 1942–1943 годах, архивные фотографии, первые проекты мемориалов для Москвы и воспоминания москвичей.

Восстановлению городов, реставрации поврежденных и уничтоженных памятников архитектуры, увековечиванию памяти павших посвящен следующий раздел выставки. В нем будут представлены фотографии и кинохроника разрушенных Сталинграда, Севастополя, Великого Новгорода, Истры, уцелевшие фрагменты и обмерные чертежи разрушенного Воскресенского собора в Новом Иерусалиме, проекты восстановления и новой застройки города Истры Алексея Щусева, материалы по реконструкции и реставрации поврежденных и уничтоженных древнерусских памятников Великого Новгорода, среди которых София Новгородская и церковь Спаса на Нередице, проекты восстановления разрушенных Севастополя и Сталинграда.

Заключительный раздел выставки проиллюстрирует идею увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны, неразрывно связанную с историей возрождения городов в послевоенные годы. Архивные документы, авторские архитектурные проекты и современные фотографии представят историю создания архитектурно-скульптурного ансамбля в Трептов-Парке в Берлине, мемориала героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде, Монумента героическим защитникам Ленинграда и Мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве.

Выставка основана на материалах из коллекции Музея архитектуры, Музея Москвы, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Российского государственного архива кинофотодокументов, фотохроники ТАСС, архива Федеральной службы охраны Российской Федерации и других собраний.

Куратор выставки — искусствовед, заместитель директора Музея архитектуры по просветительской работе Ксения Смирнова.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.