Музей архитектуры представит выставку «Архитектура памяти»

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С 18 июня по 12 сентября в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве пройдет выставка «Архитектура памяти», посвященная развитию архитектурной мысли, жизни памятников в военное время, проектам восстановления городов и послевоенным мемориалам.
Как сообщает сайт музея, выставка «Архитектура памяти» должна была открыться к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но в связи с пандемией и закрытием Музея была перенесена на 2021 год. Цель выставки — показать влияние реалий военного времени на развитие архитектуры и градостроительства.
Первый раздел экспозиции расскажет о жизни Москвы в первые месяцы войны, когда под руководством Бориса Иофана летом 1941 года был создан проект маскировки центра города. В этом разделе также будут представлены проекты станций Московского метрополитена, строительство которых велось в 1942–1943 годах, архивные фотографии, первые проекты мемориалов для Москвы и воспоминания москвичей.
Восстановлению городов, реставрации поврежденных и уничтоженных памятников архитектуры, увековечиванию памяти павших посвящен следующий раздел выставки. В нем будут представлены фотографии и кинохроника разрушенных Сталинграда, Севастополя, Великого Новгорода, Истры, уцелевшие фрагменты и обмерные чертежи разрушенного Воскресенского собора в Новом Иерусалиме, проекты восстановления и новой застройки города Истры Алексея Щусева, материалы по реконструкции и реставрации поврежденных и уничтоженных древнерусских памятников Великого Новгорода, среди которых София Новгородская и церковь Спаса на Нередице, проекты восстановления разрушенных Севастополя и Сталинграда.
Заключительный раздел выставки проиллюстрирует идею увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны, неразрывно связанную с историей возрождения городов в послевоенные годы. Архивные документы, авторские архитектурные проекты и современные фотографии представят историю создания архитектурно-скульптурного ансамбля в Трептов-Парке в Берлине, мемориала героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде, Монумента героическим защитникам Ленинграда и Мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве.
Выставка основана на материалах из коллекции Музея архитектуры, Музея Москвы, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Российского государственного архива кинофотодокументов, фотохроники ТАСС, архива Федеральной службы охраны Российской Федерации и других собраний.
Куратор выставки — искусствовед, заместитель директора Музея архитектуры по просветительской работе Ксения Смирнова.
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