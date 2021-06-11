Сериалы Хлебникова, Смирновой и Мещаниновой вошли в конкурс фестиваля «Пилот»

© Фестиваль телесериалов ПИЛОТ / Facebook

Сегодня, 11 июня, объявлена конкурсная программа российского фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет с 25-27 июня в Иваново. В нее отобраны 15 премьерных российских проектов, в том числе новые работы Бориса Хлебникова, Дуни Смирновой и Наталии Мещаниновой.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Конкурсная программа III Фестиваля телесериалов «Пилот»:

«Ева, рожай!», реж. Клим Шипенко — Start studio

«Контакт», реж. Евгений Стычкин — Good Story Media, «Среда», ТНТ

«Вне себя», реж. пилота Александр Дулерайн — 1-2-3 Production, ТНТ

«Моя большая тайна», реж. Никита Грамматиков — Team Films, Okko

«Пропавшая», реж. Вадим Перельман — «Медиаслово», «КиноПоиск HD»

«Быть комиком», реж. Наталия Мещанинова, «МТС Медиа», «Лукфильм»

«Стрим», реж. Рустам Ильясов — Comedy Club Production, ТНТ

«Мне плевать, кто вы», реж. Мафагел Оксана, Аранова Елизавета Варвара, 1-2-3 Production, «ТВ-3»

«Отец Сергий», реж. Кирилл Кузин — «МТС Медиа», «Паник продакшн»

«Вертинский», реж. Дуня Смирнова — «Глобус-фильм», Первый канал, «МТС Медиа»

«Сын», реж. Флюза Фархшатова — Team Film, «Россия»

«Товарищ майор», реж. Борис Хлебников — «МТС Медиа», «Лукфильм»

«Братья», реж. Данил Lumerz — Legio Felix, СТС

«Чиновница», реж. Оксана Карас — «КИТ», Ivan, Первый канал, «МТС Медиа»

«Наследие», реж. Алексей Голубев



Во внеконкурсную «Программу комедий» включены скринлайф «#ЯЖОТЕЦ», черная комедия «Маньячелло», проекты «Дурдом» и «Большая секунда».

Победителей фестиваля определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии. Они выберут лучших в номинациях «Лучшая актерская работа», «Лучший продюсер», «Лучший режиссер», и «Лучший сценарист», а также вручат специальный приз жюри. Зрителям предстоит выбрать победителя в номинации «Лучший пилот», который получит приз зрительских симпатий.

Фестиваль телесериалов «Пилот» учрежден для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.

Президент фестиваля — кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский, генеральный продюсер — актриса Светлана Дрыга, программный директор — Егор Москвитин.

Партнеры фестиваля — «Газпромбанк» и «Страховая Группа «СОГАЗ».







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