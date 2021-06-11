Сериалы Хлебникова, Смирновой и Мещаниновой вошли в конкурс фестиваля «Пилот»

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Сегодня, 11 июня, объявлена конкурсная программа российского фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет с 25-27 июня в Иваново. В нее отобраны 15 премьерных российских проектов, в том числе новые работы Бориса Хлебникова, Дуни Смирновой и Наталии Мещаниновой.
Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Конкурсная программа III Фестиваля телесериалов «Пилот»:
Во внеконкурсную «Программу комедий» включены скринлайф «#ЯЖОТЕЦ», черная комедия «Маньячелло», проекты «Дурдом» и «Большая секунда».
Победителей фестиваля определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии. Они выберут лучших в номинациях «Лучшая актерская работа», «Лучший продюсер», «Лучший режиссер», и «Лучший сценарист», а также вручат специальный приз жюри. Зрителям предстоит выбрать победителя в номинации «Лучший пилот», который получит приз зрительских симпатий.
Фестиваль телесериалов «Пилот» учрежден для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.
Президент фестиваля — кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский, генеральный продюсер — актриса Светлана Дрыга, программный директор — Егор Москвитин.
Партнеры фестиваля — «Газпромбанк» и «Страховая Группа «СОГАЗ».
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