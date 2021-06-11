Эрмитаж покажет книги из собрания Марка Башмакова

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16 июня в Двенадцатиколонном зале Государственного Эрмитажа откроется выставка «Печать сюрреализма. Книги из собрания Марка Башмакова».
Как сообщает сайт музея, эта выставка завершит экспозиционную программу, посвященную книгам художников-сюрреалистов и проводившуюся в Эрмитаже в течение почти двух лет.
Экспозиция объединит работы нескольких десятков художников, созданные на протяжении более полувека. Около ста изданий представят зарождение, развитие и метаморфозы движения сквозь призму книги и печатной графики.
Ранний этап истории сюрреализма будет представлен иллюстрациями Андре Массона и Жоана Миро, «романами в коллажах» Макса Эрнста и его серией фроттажей «Естественная история», фотоальбомом Ман Рэя, первыми книгами с иллюстрациями Ива Танги, Сальвадора Дали и Ханса Беллмера. Также в первый раздел экспозиции войдут дадаистские книги Франсиса Пикабиа и Жана (Ханса) Арпа, издания с гравюрами Пабло Пикассо и Жоржа Брака и работы мастеров из окружения сюрреалистов — Стэнли Уильяма Хейтера, Луи Маркусси, Жана Люрса, Александра Алексеева.
В отдельные группы выделены коллективные работы художников — поэтические сборники, издания к совместным выставкам, а также номера журнала «Минотавр», обложки которого печатались по макетам Пикассо, Дали, Массона, Марселя Дюшана, Рене Магритта.
Ко второй половине ХХ века относятся масштабные проекты Массона («Пора в аду»), Эрнста («Охота на Снарка»), Арпа («Окольцованное солнце»), Роберто Матты («Come detta dentro vo significando»). Впервые будут показаны книги «Адские наказания, или Новые Гебриды» Жоана Миро, «Апостроф’ апокалипсис» Вифредо Лама и «Десять рецептов бессмертия» Сальвадора Дали. В этом же разделе можно будет увидеть послевоенные работы Пабло Пикассо, Генри Мура, Ханса Беллмера, Рене Магритта, Леонор Фини, Оскара Домингеза.
Автор идеи выставки: Марк Башмаков, советник генерального директора Эрмитажа.
Кураторы выставки: научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства (ОЗЕИИ) Эрмитажа Михаил Балан, младший научный сотрудник ОЗЕИИ Юлия Лукьянова и лаборант ОЗЕИИ Иван Черняков.
К выставке выпущено издание «Сюрреализм и книга», подготовленное Марком Башмаковым. Планируется выпуск каталога в издательстве Эрмитажа.
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