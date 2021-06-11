Молодые музыканты выступят на благотворительном фестивале в Powerhouse

Настя Голованова © Благотворительный фестиваль «Чуткие»

13 июня во дворе московского клуба Powerhouse пройдет благотворительный фестиваль «Чуткие», участниками которого станут «Созвездие Отрезок», Илья Мазо, Lurmish, «Залпом», Женя Борзых и другие молодые музыканты. Все деньги, собранные на фестивале, будут перечислены центру «Насилию.нет».

«В декабре 2020 года Минюст признал иностранным агентом Центр "Насилию.нет" — редкую для современной России некоммерческую организацию, которая занимается проблемами бытового насилия и насилия над женщинами, — говорится в сообщении организаторов фестиваля. — Этот статус дополнительно затруднил работу центра. В таких условиях "Насилию.нет" как никогда нужна дополнительная помощь: именно ее окажет благотворительный музыкальный фестиваль "Чуткие"».

Фестиваль начнется в 14:00. В дневной программе диджей-сеты создательницы программы «Marauder Disco» на New New World Radio Насти Головановой и продюсера Bulgakov, выступления инди-группы Sherlock Blonde и неопоп-певицы vika pestrova.

Специальные акустические программы представят группа-карнавал про бытовую магию «Созвездие Отрезок», синтпоп-пророк и мультимедиа-поэт Илья Мазо, инди-дуэт Lurmish и группа «Июнь», электронную программу — психоэстрадная и ретроджазовая формация «Залпом».

Вечером любимые треки из своей огромной коллекции будет ставить вокалистка «СБПЧ» Женя Борзых.

На вечернюю программу вход свободный с 19:00. На основную программу продаются билеты, все деньги от их продажи будут перечислены центру «Насилию.нет». Также на фестивале можно будет в любой удобной форме сделать пожертвование центру.







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