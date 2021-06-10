Российско-немецкая музыкальная академия исполнит «Золото Рейна» в России и Германии

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В июне и августе международный культурный центр Свердловской филармонии и международная культурная организация RCCR Projects представят в России и Германии новый проект Российско-немецкой музыкальной академии – концертное исполнение оперы Рихарда Вагнера «Золото Рейна».
Силами объединенного Международного молодежного Чайковский-оркестра при участии солистов ведущих театров и концертных организаций двух стран 18 и 19 июня опера будет представлена в Свердловской филармонии и Нижнетагильской филармонии, а 26–29 августа прозвучит в концертных залах и в формате open air в городах Баварии (Германия).
В составе объединённого коллектива выступят артисты Уральского молодежного симфонического оркестра и 15 молодых музыкантов — студентов ведущих музыкальных вузов Германии. Все они станут участниками оркестровой академии — школы профессионального мастерства, которая проходит на базе Свердловской филармонии с 2014 года, а в 2018 году была удостоена награды по итогам Российско-Германского года регионально-муниципальных партнерств.
Вместе с артистами Чайковский-оркестра в проекте примут участие 14 оперных певцов из Германии и России, в том числе солисты Симфонического хора Свердловской филармонии. В процессе подготовки российские исполнители прошли мастер-классы ведущих немецких вокалистов и дирижера Кристофа Штёккера, который возглавит Академию в Екатеринбурге. Его коллега Франк Берман будет руководить исполнением «Золота Рейна» в Баварии.
Концертный вариант оперы Вагнера, к которому обратились участники Российско-немецкой музыкальной академии, был создан концертмейстером Вагнеровского оркестра Альфонсом Аббассом для Кобургского театра. Аббас оставил фабулу и сюжетную канву оперы нетронутой, изменив лишь состав оркестра.
Эксклюзивно для зала Свердловской филармонии режиссер Георг Блюмель и художник по свету Лиллеван разработали специальную концепцию, в которой будет реализован проект.
Проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Германии и губернатора Свердловской области и станет одним из знаковых событий Года Германии в России
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