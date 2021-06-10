Просветительские ЛГБТ-сайты собирают средства на штраф

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ВИЧ-сервис «Феникс Плюс» и сайт «Парни Плюс», признанные иностранными агентами, начали сбор денег на выплату штрафа, чтобы продолжать работать.
Некоммерческая организация «Феникс Плюс» с 2006 года помогает людям с ВИЧ, потребителям наркотиков и мужчинам, практикующим секс с мужчинами (геям и бисексуалам) в профилактике ВИЧ и снижении вреда. Только за последние три года «Феникс ПЛЮС» помогла протестироваться 30 тысячам людей: это знакомый многим проект Safe Box.
Сайт «Парни Плюс» освещает вопросы сексуального здоровья ЛГБТ-людей, пишет о социальных проблемах, жизни квир-сообщества, культурных событиях.
В ноябре 2020 года «Феникс Плюс» и «Парни Плюс» были объявлены Минюстом РФ иностранными агентами. Юристы продолжают бороться на отмену этого решения в вышестоящих судебных инстанциях, но 20 мая 2021 года суд в городе Орле удовлетворил иск Минюста в связи с нарушением ст. 19.34 КоАП РФ: за то, что создатели ресурсов не внесли их в реестр иноагентов, они были оштрафованы на 300 000 рублей.
Штраф необходимо заплатить до конца июля. Подробная информация о сборе денег приводится на сайте «Парни Плюс».
Сделать пожертвование можно здесь.
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