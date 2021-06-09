Фестиваль «Театр горожан» проходит в Казани

Эскиз спектакля «Клуб без обязательств» на театральной лаборатории «Город АРТ подготовка» команда авторов – Айгуль Ахметова, Дарья Андреева и Булат Минкин – создает вместе с жительницами Казани старше 40 лет © MOÑ / © MOÑ / Facebook

До 19 июня фонд поддержки современного искусство «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан проводит фестиваль «Театр горожан», объединяющий инициативы фонда по развитию театра участия в Казани.

«Театр горожан — это профессиональный театр с непрофессиональными актерами, — пишут организаторы фестиваля на его странице. — Горожане, которые раньше были только зрителями (или даже не доходили до театра), получают возможность быть активными создателями спектакля».

Фестиваль состоит из трех блоков.

C 2014 года в начале лета в Казани ежегодно проводится театральная лаборатория «Город АРТ-подготовка». Цель лаборатории — расширить представления о границах современного театра и языке сцены посредством экспансии театра на неисследованные территории города. В этом году участники лаборатории покажут эскизы спектаклей 12 и 13 июня. Каждая команда авторов эскиза работает с определенным сообществом Казани.

«Живой город» уже два года развивает формат театра участия в Казани: в 2020 году во время пандемии фонд провел онлайн-лабораторию, в сезоне 2020/2021 вышли спектакли «Децентрализацию» и «Чын татар» с участием жителей Казани, был реализован партиципаторный театральный проект «Умаление мира».

С 14 по 17 июня на площадке MOÑ будут представлены три премьеры этого сезона формата театра горожан — «Чын татар», «Умаление мира» и «Децентрализация», а также спектакль Ксении Шачневой «Плюс-минус спектакль», созданный совместно с фондом «Солнце внутри» и Набережночелнинской картинной галереей. Участницы спектакля «Плюс-минус спектакль» не являются профессиональными актрисами, они рассказывают о себе как о человеке с инвалидностью в провинциальном городе, освещая все стороны и вопросы, с которыми сталкиваются героини.

18 июня пройдет завершающий ридинг проекта «Авазлар», а весь день 19 июня будет посвящен итогам годовой лаборатории «Кыйссаи Йосыф».







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