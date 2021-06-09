Вручены призы Benois de la danse

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8 июня на Исторической сцене Большого театра в Москве состоялась церемония награждения лауреатов XXVIII Международного балетного приза Benois de la danse («Бенуа де ла данс»).
Как сообщает пресс-служба Benois de la danse, в номинации «Лучшая работа хореографа» победил Юрий Посохов («Анна Каренина», Балет Джоффри, Чикаго).
Лучшими танцовщицами признаны Амандин Альбиссон (заглавная роль, «Кармен», Балет Парижской оперы) и Екатерина Крысанова (заглавная роль, «Жизель», Большой театр), лучшим танцовщиком — Хесус Кармона («Игра», Сэдлерс Уэллс, Лондон, фестиваль Latitude).
Лауреатами также стали художница Тасита Дини композитор Томас Адес, приз «За жизнь в искусстве» присужден Энтони Доуэллу и Твайле Тарп, российско-итальянский приз «Бенуа-Мясин» — Светлане Захаровой.
Спустя 15 лет после присуждения награды статуэтку Benois de la danse получил премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов. Он награжден за роль Альберта в балете «Жизель» Венской национальной оперы. Кроме того, сообщает ТАСС, среди участников традиционного гала-концерта был найден человек, который передаст награду «За жизнь в искусстве» танцовщице Твайле Тарп в США.
В состав жюри этого года входили Юрий Григорович, Светлана Захарова, Якопо Годани, Хоакин Де Люс, Элизабет Платель, Синь Лили, Эшли Уитер и Эдуард Уотсон.
После церемонии награждения номинанты приняли участие в гала-концерте, на котором было представлено несколько мировых и российских премьер, в том числе новые работы хореографов Марко Гекке, Андрея Кайдановского и Юрия Посохова. Сегодня, 9 июня, фестиваль мирового балета Benois de la danse продолжится на Исторической сцене Большого театра гала-концертом «Звезды "Бенуа де ла данс" — лауреаты разных лет». Сбор от гала-вечеров фестиваля по сложившейся традиции передается в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.
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