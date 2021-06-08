Презентация нового альбома «Колибри» пройдет в «ДК Рассвет»

© Андрей Шелютто

20 июня в «ДК Рассвет» в Москве состоится спектакль-презентация альбома «Счастья нет» группы «Колибри».

Начало в 20:00, билеты (700 р.) — здесь.

Сценическая версия альбома, который культовая петербургская группа выпустила после 12-летнего перерыва, существует не в виде концерта, но в виде спектакля, в котором соединились песни, видеоарт и пластический перформанс, сообщают организаторы.

Этот спектакль вместе с «Колибри» поставили режиссер и медиахудожник Олег Михайлов, сценограф Алена Коган и выпускники творческой лаборатории Инженерного театра АХЕ. Продюсер — Денис Рубин.

«Через пластику и предметы, через видеоарт и бросание обрывков бумажек к светящему с потолка фонарю альбом потихоньку раскрывается — за несколько старомодной ритмической сеткой точно направленным фонарем высвечиваются зеленая трава в чемоданчике, мудрая (но не обязательно) печаль, грустная ирония во взгляде за окно, бьющиеся сердца, вот это все. И если „Колибри“ действительно с нами прощаются, то бессловесный пластический перформанс — форма, идеально подходящая коллективу, который начался более тридцати лет назад с театрализованного представления», — пишет музыкальный критик Сергей Мезенов.







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