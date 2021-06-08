В Петербурге проходит выставка криптоискусства

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До 15 июля в пространстве «Стыд» (Набережная реки Пряжки, 5) в Петербурге открыта выставка художника Никиты Панина «Криптокатакомба», посвященный эстетике криптоарта — цифрового искусства, которое продается на NFT-платформах.
Посещение выставки организовано по сеансам, билеты — здесь.
Бум продаж криптоискусства начался в конце прошлого года, кульминацией стала покупка работы диджитал-художника Бипла за $69 млн на аукционе Christie’s. Несмотря на хайп вокруг NFT [невзаимозаменяемый токен, non-fungible token — сертификат уникальности цифрового объекта], криптовалют и децентрализованных финансов, для широкого круга все эти понятия — ничего не значащий набор букв.
«Криптокатакомба» — попытка представить суть криптоарта через сравнение с искусством закрытого сообщества ранних христиан. Художники переосмысляли римское и греческое искусство, а затем покрывали стены катакомб фресками с символическими изображениями — агнец, лев, рыба, корзина с хлебом. Истинную суть этих символов понимали лишь члены комьюнити — то же самое мы видим на NFT-площадках. Художники воспроизводят образы важные для людей «в крипте» — тех, кто понимает процессы внутри рынка криптовалют и децентрализованных финансов. Для стороннего наблюдателя это всего лишь примитивные «гифки» и «картинки» в интернете.
Никита Панин обучил генеративные искусственные нейронные сети на образах из катакомб ранних христиан, а также религиозной живописи прошлого. Затем он «скормил» обученной сети произведениях криптохудожников на популярных площадках для торговли NFT: Rarible, Foundation, Open Sea, Superare. В итоге художник перенес получившийся плоский нейросетевой генератив в трехмерное цифровое пространство — получился «слепок» сюжетов, символов и визуальных приемов, популярных в криптоарте: черепа, быки, криптопанки, единороги, символы блокчейна Ethereum, космические пейзажи, переосмысленные библейские образы.
Архитектурное решение проекта отсылает к объемам римских крипт и воспроизводит своды, ниши, температуру и звуки, которые могли слышать собирающиеся там первые христиане. Все работы проекта представлены в двух пространствах: на экспозиции в традиционном формате материальных произведений искусства и в формате NFT на криптоплощадках Hic et nunc и Foundation.
«Блокчейн — святой дух, криптоискусство — реинкарнация искусства ранних христиан, которое было понятно только «своим», но воздействовало на всех. Цифровые художники, продающие свои работы как NFT неожиданно обращаются к библейским сюжетам и христианские образам без пост-иронической призмы. Не случайно происходящее называют Крипторенессансом», — говорит куратор выставки, со-основательница пространства «Стыд» Александра Генералова.
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