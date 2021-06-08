Выставка к 800-летию Александра Невского откроется в Новой Третьяковке

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С 13 июня по 8 августа в Западном крыле Новой Третьяковки будет проходить выставка «История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского».
Как сообщает сайт Государственной Третьяковской галереи, подготовка выставки, посвященной исторической картине в русской живописи конца XVIII — начала XX века, продолжалась более полутора лет.
В Новой Третьяковке будут представлены произведения из 40 музейных и частных собраний из разных регионов РФ, в том числе картины, ранее не покидавшие музейные фонды и не выставлявшиеся в Москве, в том числе парсуна «Благоверный князь Александр Невский» из Челябинского художественного музея, полотна из Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственного музея-заповедника «Павловск», Самарского областного художественного музея, Курской государственной картинной галереи.
Картины, включенные в экспозицию, распределены по шести тематическим разделам: «Древняя Русь. Легенды и быль», «Московское царство. Иоанн Грозный», «Герои Смутного времени. Первые Романовы», «Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы», «От Петра Великого до Екатерины Великой», «Военная история России XVIII — начала XX века».
Экспозиция объединит произведения выдающихся мастеров нескольких эпох: от родоначальников исторического жанра в отечественном искусстве, первых воспитанников Императорской Академии художеств до участников Товарищества передвижных художественных выставок.
«Выставка-исследование, — отмечают организаторы, — стала результатом работы научных сотрудников Третьяковской галереи по выявлению особенностей исторического жанра в русской живописи XVIII — начала XX века и творческого осмысления исторических событий. Зародившись в отечественной художественной школе в последней трети XVIII века, исторический жанр занял важное место в живописи, отразив смену стилей и направлений в изобразительном искусстве».
Выставка проводится по инициативе Патриаршего совета по культуре; организаторы: Государственная Третьяковская галерея, Фонд «Моя история» и Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» при поддержке Министерства культуры РФ
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