Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» будет посвящен Стравинскому

© Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

Программа IV Музыкального фестиваля «Лето. Музыка. Музей», который пройдет с 14 по 18 июля на территории подмосковного музейного комплекса «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре, будет посвящена композитору Игорю Стравинскому и его эпохе.

Об этом рассказал сегодня, 7 июня, на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель фестиваля, главный приглашенный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации имени Е.Ф. Светланова (ГАСО) Василий Петренко.

Он сообщил, что в год 50-летия со дня смерти Стравинского в программе фестиваля будут представлены три основных балета композитора — «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная».

«Но будет не только Стравинский, естественно, но и музыка, которая была вокруг него в эту эпоху», — добавил Василий Петренко.

По словам министра культуры Московской области Елены Харламовой, на фестивале «Лето. Музыка. Музей» запланированы восемь больших концертов. Часть из них пройдет на открытом воздухе, часть — в стенах музея.

В этом году в фестивале впервые примет участие Российский национальный молодежный симфонический оркестр, он исполнит Увертюру к опере «Сорока-воровка» Россини, Третий скрипичный концерт Моцарта (солист — Сергей Догадин) и Первую симфонию Малера.

Также в программе «Семь песен последних лет» Малера в исполнении Альбины Шагимуратовой, редкое сочинение Александра фон Цемлинского «Русалочка», симфоническая поэма «Остров мертвых» Рахманинова в исполнении ГАСО, сочинения Генделя, Вивальди и Боккерини в исполнении оркестра Musica Viva. Оркестр «Виртуозы Москвы» отметит 200-летие с момента написания Мендельсоном его струнных симфоний, а виолончелист Миша Майский — 150-летие со дня рождения Сен-Санса.

«Программа очень обильная и взаимосвязанная, — отметил Василий Петренко. — Есть и — достаточно неожиданно — вокальная музыка Полины Виардо (испано-французской певицы, близкой подруги русского писателя Ивана Тургенева), которая помимо того, что оказала большое влияние на русскую культуру, была еще и композитором».

Узнать подробнее о программе и участниках IV Музыкального фестиваля «Лето. Музыка. Музей» можно на его сайте.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.