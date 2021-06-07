На «Винзаводе» пройдет маркет современного искусства

© Предоставлено пресс-службой ЦСИ «Винзавод»

Российские художники, галереи и мастерские представят живопись, графику, скульптуру, малотиражные издания и другие форматы современного искусства на маркете WIN-WIN, который будет проходить 18, 19 и 20 июня в Ангаре Центра современного искусства «Винзавод».

«Совместная инициатива Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" и издательства "Формат Один" направлена на обеспечение эффективного доступа к искусству и творческим процессам для любой аудитории, — сообщают организаторы маркета. — Объединенный формат маркета-фестиваля с мастер-классами, лекциями, перфомансами и музыкальной программой максимально сокращает дистанцию между художественным сообществом и вовлекает обе стороны в win-win взаимодействия».

В маркете примут участие более 40 художников, творческих объединений и перформеров, в том числе Матвей Кайф, NONSNS, ИП Виноградов, Анатолий Akue, Philippenzo, Zak (3DK), Маша Абдуллаева, Маша Сомик, Sloi, Офорт, NE TAK, Akulka, а также галереи «Формат Один», Original Art Prints, LithoArt, Unframed Editions, Illegal_scions, «Zineisland x Союзпечать», Wallfree World и «Атомная галерея».

Организаторы фестиваля готовят образовательную и музыкальную программу с участием Александра Захарова, Максима Фарготова (ROOM 34), мастерской «Импринт», Михаила Огера (Wallfree World), Светланы Жаворонковой и Acoustic Soul, SIL и Екатерины Новокшоновой.

Пять процентов от выручки участники маркета перечислят в одну из 12 благотворительных организаций различной направленности на свой выбор. Подборка предоставлена фондом «Нужна помощь».







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