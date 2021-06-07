Российский паблик-арт покажут на Красной площади

Выставка-фестиваль «Красный сад» ГУМ-Red-Line на Красной площади. Пространственное решение экспозиции архитектурного бюро Wowhaus © ГУМ-Red-Line

С 1 июля по 31 августа на Красной площади в Москве пройдет фестиваль ГУМ-Red-Line с выставкой актуального российского паблик-арта «Красный сад».

Выставку организуют ГУМ, фестиваль «Архстояние» и компания «ИНТЕКО».

На Красной площади можно будет увидеть объекты, созданные известными российскими художниками, среди которых Николай Полисский, Аристарх Чернышев, Ринат Волигамси, Дмитрий Жуков, Андрей Филиппов, Роман Ермаков, Дмитрий Аске, Василиса Прокопчук и Евгений Брагин.

«Все работы выполнены в разных техниках из различных материалов, а многие художественные приемы авторы впервые используют в своем творчестве, — отмечают организаторы выставки. — Общим для всех художников является стремление в монументальной форме выразить идею современности и свое видение возможностей искусства в общественном пространстве, а также наметить параллели с отечественной историей, провести аналогии между традиционной и современной городской скульптурой».

По окончании выставки экспонаты будут установлены в общественных пространствах Москвы, возле «Мануфактуры Bosco» в Калуге, в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области и в жилых комплексах «ИНТЕКО».







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