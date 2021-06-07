Спецпоказ фильма «Generation П» пройдет в «Иллюзионе»

Опиум от ностальгии и «Черный квадрат» XVII века
Как барокко оказалось актуально для века XX7 июня 2021279
11 июня в московском кинотеатре «Иллюзион» состоится специальный показ фильма Виктора Гинзбурга «Generation П», приуроченный к его десятилетию.
Начало в 19:30, после показа пройдет обсуждение с режиссером Виктором Гинзбургом. Модератор — кинокритик Егор Беликов.
«Основанный на романе Виктора Пелевина фильм «Generation П» во многом строится на галлюцинациях — включая речь Че Гевары о том, почему и как телевидение разрушает человека, — пишут организаторы показа. — Однако через измененную реальность проступает кропотливо восстановленная атмосфера Москвы в 90-е годы, на фоне которой и разворачивается действие картины. Вавилен Татарский, нашедший себя в новой жизни в роли сотрудника рекламного агентства, занимается продвижением западных брендов, адаптируя их под "русскую ментальность". Умный и местами чудовищно смешной, насыщенный спецэффектами и откровениями фильм делает простой и понятной сложную историю о том, как бывшие пионеры стали рекламщиками на службе у богини Иштар, а "поколение Пепси" выбрало Coca-Cola».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
16:25Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» будет посвящен Стравинскому
15:18На «Винзаводе» пройдет маркет современного искусства
14:56Российский паблик-арт покажут на Красной площади
13:47Спецпоказ фильма «Generation П» пройдет в «Иллюзионе»
12:10Объявлены номинанты Премии Кандинского
11:39Умер Резо Габриадзе
4 июня 2021
18:15В Центре Вознесенского покажут работы участников школы «Каскад. Проект как метод»
16:48«СБПЧ» выступят на детском «Архстоянии»
16:10Выставка достижений Новой Гениальности Казахстана откроется в ЦИМеВсе новости
Как барокко оказалось актуально для века XX7 июня 2021279
Куратор выставки «Соцреализм. Метаморфозы» — о разнице государственно-институционального и официального искусства4 июня 20213113
Архив «Сине Фантома», выпуск шестой4 июня 20213107
Модульный синтезатор вместо саксофона: импровизационный нойз-джаз от российского трио4 июня 20212802
Британский музыкант, который пробует осмыслить мир через шум, — об альбоме из миллиарда звуков, недооцененной революции и агентстве звуковых путешествий3 июня 20213488
Премьеры в Перми и философия балетного восприятия2 июня 20213672
Но на ораторию Мендельсона под управлением Максима Емельянычева их нисколько не было жалко2 июня 20213719
Алиса Ложкина и Лиза Готфрик вспоминают легендарного одесского концептуалиста31 мая 20214833
Биоарт как стремление потерять цельное тело ради горизонтального мира31 мая 20214917
Премьера «Орлеанской девы» на XXIX фестивале Мариинского театра «Звезды белых ночей»31 мая 20215279
Вспоминаем «бандитские 90-е» и «сытые нулевые» под сборник лучших треков бунтарской электропанк-группы31 мая 20215252
Вадим Гаевский — Павел Гершензон: новые «Разговоры о русском балете». Часть III28 мая 20217683