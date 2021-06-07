Спецпоказ фильма «Generation П» пройдет в «Иллюзионе»

© «Иллюзион»

11 июня в московском кинотеатре «Иллюзион» состоится специальный показ фильма Виктора Гинзбурга «Generation П», приуроченный к его десятилетию.

Начало в 19:30, после показа пройдет обсуждение с режиссером Виктором Гинзбургом. Модератор — кинокритик Егор Беликов.

«Основанный на романе Виктора Пелевина фильм «Generation П» во многом строится на галлюцинациях — включая речь Че Гевары о том, почему и как телевидение разрушает человека, — пишут организаторы показа. — Однако через измененную реальность проступает кропотливо восстановленная атмосфера Москвы в 90-е годы, на фоне которой и разворачивается действие картины. Вавилен Татарский, нашедший себя в новой жизни в роли сотрудника рекламного агентства, занимается продвижением западных брендов, адаптируя их под "русскую ментальность". Умный и местами чудовищно смешной, насыщенный спецэффектами и откровениями фильм делает простой и понятной сложную историю о том, как бывшие пионеры стали рекламщиками на службе у богини Иштар, а "поколение Пепси" выбрало Coca-Cola».

«Generation П» (Россия-США, 2011)



Режиссер: Виктор Гинзбург

Авторы сценария: Виктор Гинзбург, Джина Гинзбург, Виктор Пелевин

Оператор: Алексей Родионов

В ролях: Владимир Епифанцев, Михаил Ефремов, Андрей Фомин, Сергей Шнуров, Андрей Панин, Александр Гордон, Рената Литвинова, Владимир Меньшов



Синопсис: Главный герой — некогда интеллигентный юноша, выпускник Литинститута Вавилен Татарский через карьеру в рекламном бизнесе Москвы 90-х проходит путь от продавца в ларьке до цифрового воплощения мужа богини Иштар.





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