Умер Резо Габриадзе

© Gabriadze Theatre / Facebook

6 июня в Тбилиси в возрасте 84 лет умер сценарист, драматург, режиссер, художник, скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе.

Об этом сообщает ТАСС.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси, окончил факультет журналистики Тбилисского государственного университета (1964) и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве (1967).

Автор сценария более 35 фильмов, среди которых «Не горюй!» (1969), «Мимино» (1977), «Кин-дза-дза!» (1986) и «Паспорт» (1990) Георгия Данелии.

В 1981 году Резо Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток, для которого писал и ставил пьесы, создавал куклы и декорации. Спектакли театра принимали участие в крупнейших международных театральных фестивалях — в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто, Белграде, Чарлстоне, Дрездене, Москве и других городах.

Также Резо Габриадзе создал иллюстрации более чем к 50 книгам, его живопись, графика и скульптура находятся в государственных и частных коллекциях в США, России, Германии, Израиле, Франции и Японии.







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