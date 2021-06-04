«СБПЧ» выступят на детском «Архстоянии»

© Предоставлено пресс-службой фестиваля «Архстояние Детское»

C 25 по 27 июня в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области пройдет 7-й фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское». Тема фестиваля – «Супер Future», одним из главных событий программы станет концерт группы «СБПЧ».

В этом году «Архстояние Детское» посвящено профессиям будущего.

«Мы отправимся в поля и леса Никола-Ленивца, чтобы узнать, кем быть, что знать, чем стать. "Архитектор живых систем" или "кибердворник", "строитель планет" или "инженер тайфунов"? Точно известно одно: многие профессии исчезнут, искусственный интеллект заменит механическую деятельность — рутинная работа перейдёт роботам, а творчество людям», — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

«Архстояние Детское — 2021» станет инклюзивным. На фестивале появится новое игровое пространство, которое будет доступным и интересным для всех детей без ограничений, в том числе и для детей с инвалидностью.

Новые арт-объекты для фестиваля создадут новатор и экспериментатор Вова Перкин, художники из творческого объединения «Наша Утопия» Дима Маконда и Лиза Плакса.

Также в программе фестиваля мастерская художницы Маши Сомик, инклюзивные занятия для юных походников, мастер-классы и кемпы Новой Третьяковки, Музея Москвы, Гослитмузея, Зеленой школы Парка Горького и Музея AZ, кинопоказы под открытым небом, дневные и ночные экскурсии и маршруты, музыкальные воркшопы, детская дискотека у Ротонды и концерт группы «СБПЧ».

Узнать больше о программе «Архстояния Детского» можно узнать на странице фестиваля.







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