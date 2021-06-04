«Гоголь-центр» запускает программу «Гоголь-арт»

Владимир Мизинов. Соревнования по гребле. 1989 (фрагмент) © Екатеринбургский музей изобразительных искусств

22 июня в театре «Гоголь-центр» в Москве состоится открытие выставки «#орусь». Она станет первым событием программы «Гоголь-арт» – нового направления «Гоголь-центра», посвященного взаимодействию театра с современными художниками.

Как сообщает пресс-служба «Гоголь-центра», куратором программы «Гоголь-арт» станет искусствовед Евгения Гершкович.

«Проект "#орусь" — композиция из двух новелл о поиске правды, счастья, а заодно и веселой, вольготной жизни», — говорится в сообщении. Дата открытия приурочена к показам спектакля Кирилла Серебренникова «Кому на Руси жить хорошо».

В живописной части выставки будут представлены работы нижегородского художника Владимира Мизинова (1946–2018) из собрания Елены Тальянской и Георгия Смирнова.

В юности Мизинов профессионально занимался легкой атлетикой, лыжами, велосипедом, биатлоном, но из–за производственной травмы ему пришлось оставить спорт и пойти инструктором физкультуры в Сормовский парк культуры и отдыха. Оформителем в парке работал художник Сергей Сорокин, под влиянием которого сорокалетний инструктор начал рисовать. Его первую работу взяли на Поволжскую зональную выставку самодеятельного творчества в 1987 году. С тех выставки Мизинова с успехом проходили в Костроме, Пскове, Москве, Екатеринбурге, Братиславе и Каннах. Работы художника находятся в собраниях Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Музея наивного искусства в Москве, Музея-заповедника «Царицыно», в частных собраниях в России и за рубежом.

Новое галерейное пространство «Гоголь-центра» будет отдано инсталляции «Скатерть самобранка» Сергея Горшкова, знакомого москвичам по многочисленным музейным выставочным проектам и оформлению клуба «Петрович».

«Горшков особенный мастер по части сервировки раблезианских пиршественных столов, ломящихся от овощей и фруктов, окороков и колбас, батарей бутылок», — отмечают организаторы выставки.







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