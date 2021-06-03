Фонд «Нужна помощь» запустил сбор средств на издание книги о волонтерах

На платформе Planeta.ru благотворительный фонд «Нужна помощь» проводит краудфандинговую кампанию в поддержку издания книги «Больница здорового человека», посвященной волонтерам, которые помогали врачам во время пандемии.

Благотворительный фонд «Нужна помощь» занимаемся развитием системной благотворительности в России и с помощью социальных проектов меняет отношение общества к решению актуальных, часто табуированных проблем. Книга «Больница здорового человека» входит в издательскую программу «Есть смысл», которую фонд запустил в этом году.

«Прошлой весной, когда стало ясно, что коронавирус с нами надолго и больницы не справляются с наплывом тяжелых пациентов, на помощь врачам пришли волонтеры. Сначала десятки, затем сотни и тысячи людей записывались добровольцами и помогали пациентам в больничных палатах, врачам — в коридорах госпиталей, в столовых, на транспорте и везде, где только можно. Они трудятся и сегодня: помогают больным в палатах, связываются с близкими, организовывают встречи в реанимациях, добывают чистое белье... Ради чего? И кто эти люди?», — говорится в сообщении на странице краудфандинговой кампании.

На эти вопросы старается ответить автор книги, социальный журналист Полина Мохова. Она записала истории разных людей, от топ-менеджера IT-компании до водителя, решивших в разгар пандемии посвятить свое время и силы волонтерству.

Как отмечают инициаторы кампании, книга «Больница здорового человека» ставит своей целью не только рассказать честные истории волонтеров, но и убедить читателя в том, что добровольческое движение должно существовать и дальше, после того как ковид отступит, так как оно открывает для медицины огромные возможности.

В книге будет более 220 страниц, ее предполагается выпустить тиражом 3000 экземпляров. На завершение верстки и других этапов издания книги, а также на гонорары авторам, научным редакторам и корректорам книги необходимо в течение двух месяцев собрать 700 тысяч рублей.







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