Пермская опера завершит сезон «Иолантой»

25 и 26 июня в Пермском театре оперы и балета состоится премьера новой постановки оперы Чайковского «Иоланта». Она станет последним спектаклем театра в сезоне 2020/2021.

Как сообщает сайт Пермской оперы, над спектаклем работают дирижер Артем Абашев, режиссер Марат Гацалов, художники Ксения Перетрухина, Леша Лобанов, Илья Пашнин и видеосценограф Ася Мухина.

В «Иоланте» будут задействованы приглашенные артисты и солисты Пермской оперы. Партию Иоланты готовят Зарина Абаева и Элона Коржевич, короля Рене — Гарри Агаджанян и Владимир Тайсаев, Роберта — Константин Сучков и Василий Ладюк, Водемона — Борис Рудак и Сергей Кузьмин, Эбн-Хакиа — Энхбат Тувшинжаргал и Александр Погудин.

Артем Абашев, главный дирижер Пермского театра оперы и балета:

«"Иолантой" Чайковский опередил свое время. Его последняя опера была смелой и новаторской, как с точки зрения музыкальных решений, среди которых — интродукция, написанная для одних только духовых, так и с точки зрения либретто. Этот сказочный сюжет, на первый взгляд простой и понятный, у Чайковского становится историей о взаимодействии человека с окружающим миром, о его чувственном познании. И я постараюсь раскрыть это в музыке. Я рад, что у меня будет возможность поработать над этим сочинением вместе с талантливой командой постановщиков и музыкантов».

Цикл постановок по сочинениям Чайковского весной 2022 года будет продолжен премьерой новой версии оперы «Евгений Онегин» под управлением Артема Абашева в режиссуре Владислава Наставшева.







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